"Le problème aurait dû être résolu en direct" : Leekens réagit aux critiques de Doku sur les choix de Garcia

Suite à ses déclarations critiquant les choix de Rudi Garcia lors de la Coupe du monde, notamment le fait de l’avoir aligné à droite et même en pointe contre l’Égypte plutôt qu’à son poste préférentiel à gauche, Jérémy Doku a beaucoup fait parler ce lundi. Le Diable Rouge estime ne pas avoir été mis dans les meilleures conditions lors de la Coupe du monde 2026. L'ancien sélectionneur Georges Leekens a réagi aux propos du Diable Rouge.

Ces propos visant directement les choix de Rudi Garcia ont fait beaucoup de bruit. Georges Leekens pense que cela aurait dû rester privé : "Ce n’est bon ni pour Doku, ni pour Garcia, ni pour l’équipe nationale. Ces critiques devaient rester en interne…"

"Il arrive toujours quelque chose pendant une Coupe du monde, sauf si tu vas au bout du parcours et que tu décroches le titre mondial. Cela n’a pas été le cas de la Belgique dont le bilan sportif a été, à mes yeux, en demi-teinte. Ni bon, ni mauvais", a-t-il pointé selon Sudinfo.

"Robert Waseige, Marc Wilmots et Roberto Martinez en ont, après moi, fait l’expérience. Pendant une Coupe du monde, les émotions sont tellement à fleur de peau qu’il peut vite se passer des choses désagréables…"

Georges Leekens estime que Rudi Garcia avait probablement ses raisons de décaler l'ailier de Manchester City sur le côté droit : "Si Rudi Garcia a, de fait, parfois décalé Doku à droite ou l’a même aligné en pointe, c’était plus que vraisemblablement pour de bonnes raisons tactiques, qui lui appartiennent."

Jérémy Doku aurait dû frapper à la porte de Rudi Garcia, selon Georges Leekens

Jérémy Doku a évidemment le droit d’être frustré. Mais selon Georges Leekens, la situation aurait dû être réglée directement avec Rudi Garcia : "L’erreur de Doku, c’est de ne pas avoir été frapper à la porte de Rudi Garcia sur le moment même, peut-être parce qu’il était très préoccupé par ses soucis personnels, liés à son état de santé et la naissance de son fils."



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"Le problème aurait dû être résolu en direct, comme je l’avais fait avec Eden Hazard après une heure d’une franche discussion", a-t-il expliqué. "Entre adultes ! Je ne veux pas trancher le débat, parce que les deux parties ont peut-être raison. Mais je le répète, quel dommage que le problème n’ait pas été réglé sur place…"