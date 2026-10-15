Jeremy Taravel : "Je veux redevenir entraîneur principal"

Redevenu entraîneur adjoint cet été, Jeremy Taravel n'a pas mal pris sa rétrogradation au Sporting d'Anderlecht, Antoine Sibierski s'étant toujours montré clair sur sa situation. L'ancien défenseur central espère néanmoins retrouver un poste de T1 à l'avenir.

Entraîneur adjoint d'Ivan Leko au Standard, Jeremy Taravel a ensuite rejoint le Sporting d'Anderlecht à l'aube de la saison 2025-2026, où il a été l'assistant d'Edward Still et de Besnik Hasi.

Promu entraîneur intérimaire au mois de mars après le licenciement de Hasi, l'ancien défenseur central a terminé la saison sur le banc des Mauves. Il a d'abord connu un bilan de trois victoires et deux partages lors de ses cinq premiers matchs, avant d'être confirmé jusqu'à la fin de la saison et de ne remporter que trois des treize dernières rencontres.

Jeremy Taravel veut redevenir entraîneur principal

Depuis l'arrivée de Vitor Bruno, Jeremy Taravel est de retour à son poste d'entraîneur adjoint d'Anderlecht et ne s'en plaint pas. Le Français espère néanmoins retrouver un jour un poste d'entraîneur principal, comme il l'a déclaré dans un entretien accordé à nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

"J'ai adoré mon passage comme entraîneur principal et je souhaite retrouver cette sensation un jour. Je poursuis ma formation pour l'obtention de la Licence Pro. Je la suis en Lettonie, en partie à distance (via Zoom) et en partie en présentiel. Mais je connais ma place et je sais qu'il faut progresser étape par étape", a déclaré l'homme de 39 ans.

Il ne veut pas se presser

La tête sur les épaules, Taravel n'a donc pas mal pris sa "rétrogradation" au poste de T2. "Antoine Sibierski a directement clarifié les choses concernant ma situation. Je sais que je peux toujours apporter ma contribution, ce qui m'a permis de trouver ma place au sein de cette nouvelle équipe."





Une nouvelle équipe, parce que Jeremy Taravel en témoigne : c'est une petite révolution qui a lieu à Neerpede et au Lotto Park depuis le début de la saison. "Il a fallu un temps d'adaptation, mais petit à petit, tout s'est mis en place. Les joueurs sont plus souvent au club, les réunions sont plus fréquentes et l'implication de chacun est bien plus grande", s'est réjoui Taravel.