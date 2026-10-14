Le Sporting d'Anderlecht aidé par... un virus au Dinamo Zagreb ?

Le RSC Anderlecht va-t-il recevoir un petit coup de main... d'un virus dans sa quête de victoire au Dinamo Zagreb lors de la deuxième journée de l'Europa League ? Cela n'est pas totalement impossible, si l'on en croit les déclarations de l'entraîneur croate Mario Kovacevic en conférence de presse ce mercredi.

Alors que la délégation du Sporting d'Anderlecht prenait la route de Zagreb en fin d'après-midi, l'entraîneur du Dinamo, Mario Kovacevic, s'est déjà exprimé en conférence de presse ce mercredi au stade Maksimir pour préfacer cette rencontre.

Le coach croate de 51 ans a commencé par une mauvaise nouvelle pour ses supporters, puisque le vestiaire du Dinamo est touché par un virus. Le défenseur Scott McKenna et le milieu de terrain Niko Galesic sont malades. D'autres absents pourraient s'ajouter à la liste et une rotation de l'effectif sera donc nécessaire.

Un effectif qui n'a, en outre, pas connu un grand début de saison. Outre le décevant partage à l'Hapoel Beer Sheva lors de cette première journée d'Europa League (0-0), les Croates n'occupent "que" la troisième place de leur championnat après huit journées, mais sont surtout loin de pratiquer un football alléchant.

L'entraîneur du Dinamo Zagreb prêt à écouter les conseils de Branko Strupar

Mario Kovacevic pourrait-il recevoir l'aide de Branko Strupar, ancien joueur du Racing Genk et consultant pour la télévision croate ? "Je parle à tous ceux qui peuvent m'en dire plus sur Anderlecht. Donc, avec Branko aussi", a déclaré Kovacevic, tout en assurant "ne pas craindre un licenciement", citent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

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Vitor Bruno n'en est pas là non plus, mais Anderlecht devra montrer un autre visage que lors de la victoire arrachée dans les dernières minutes sur la pelouse du Cercle de Bruges ce week-end en championnat. Le RSCA se doit d'engranger sa première victoire en Europa League pour ne pas commencer à douter dans la course à la qualification. La tâche des Mauves ne sera pas aisée, mais une victoire semble bel et bien accessible malgré tout sur le sol croate.