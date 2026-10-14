Vincent Mannaert a posé une condition claire pour devenir CEO de l'Union belge

Vincent Mannaert est le nouveau CEO de la Fédération belge de football depuis la fin du mois de septembre. Il semblait certain que l'ancien dirigeant du Club de Bruges allait occuper le poste après le départ de Peter Willems, mais il a tout de même posé une condition non négociable avant de signer. Celle-ci a été acceptée par la présidente de l'Union belge, Pascale Van Damme.

Rappel des faits : Peter Willems a été licencié de son poste de CEO de la Fédération belge de football le 15 septembre dernier après des divergences de point de vue trop importantes avec la présidente de l'Union belge, Pascale Van Damme.

Un événement après lequel il semblait clair que Vincent Mannaert allait devenir le nouveau CEO. Le Brabançon travaillait comme directeur sportif de l'Union belge depuis décembre 2024 et partait d'avance comme le grandissime favori.

De son côté, l'ancien dirigeant de Zulte Waregem et du Club de Bruges n'a jamais été contre l'idée, mais il a posé une condition importante, alors qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en 2028 avant la Coupe du monde aux États-Unis.

Pourquoi Vincent Mannaert a voulu signer jusqu'en 2030 comme CEO de l'Union belge

"J'avais initialement un contrat jusqu'en 2028", a d'abord confirmé Mannaert dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws. "Ma condition pour envisager ce poste de CEO était que le contrat soit encore prolongé de deux ans", a-t-il déclaré.

Une prolongation obtenue, tandis que certains chiffres de l'accord ont probablement été revus à la hausse. "Je veux pouvoir adopter une vision à long terme. C'est aussi ce que j'ai toujours fait dans mes autres fonctions", a expliqué le nouveau CEO.





"Durant mes plus de quatre années à Zulte Waregem, j'ai toujours travaillé avec un seul président : Willy Naessens. Ensuite, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Bart Verhaeghe pendant treize ans au Club de Bruges. C'est dans cet esprit que j'ai insisté pour m'engager jusqu'en 2030." Le Club de Bruges récolte encore aujourd'hui les fruits de sa gestion sportive. Espérons que les Diables Rouges puissent en dire autant dans quelques années.