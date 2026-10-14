Du changement à l'Antwerp... en attendant Toby Alderweireld ?

Alors que la saison venait à peine de débuter, Marc Overmars a annoncé qu'il quittait son poste de directeur sportif de l'Antwerp avec effet immédiat. Le Néerlandais ne sera pas remplacé, mais ses fonctions seront réparties entre trois sous-postes. Deux ont trouvé preneur, tandis que le CEO Sven Jaecques occupe provisoirement le troisième, qui pourrait être réservé à un certain Toby Alderweireld.

Ce fut un séisme au Bosuil. Tout juste après la fermeture du mercato estival, Marc Overmars a annoncé son départ du Royal Antwerp avec effet immédiat pour des raisons médicales. Une nouvelle dont n'avait pas vraiment besoin le club anversois, qui cherche à revenir sur le devant de la scène après une saison très difficile, mais qui n'y parvient, pour l'instant, pas.

Le CEO Sven Jaecques l'avait indiqué dans un entretien accordé à nos confrères de Het Nieuwsblad la semaine dernière : le Néerlandais ne sera pas remplacé à proprement parler, mais trois sous-postes vont être créés pour remplir sa fonction. Ce qui témoigne, tout de même, de l'importance qui était la sienne au sein du Great Old.

Actuel directeur du recrutement, Joachim Vercaigne va voir ses fonctions élargies et sera à la fois responsable du repérage des jeunes joueurs, mais aussi du recrutement pour l'équipe première, apprend Het Gazet van Antwerpen. De son côté, Peter Catteeuw, qui entame sa dixième saison au Bosuil et qui a commencé comme préparateur physique avant de devenir directeur du staff médical en 2021, devient le directeur de la coordination sportive du club.

Plus qu'une place... pour Toby Alderweireld ?

Il sera donc davantage impliqué dans les hautes décisions sportives de l'Antwerp, notamment concernant les transferts, les budgets et d'autres aspects administratifs.



L'Antwerp est encore à la recherche d'un troisième profil, un Head of Football, ou directeur sportif. Le CEO Sven Jaecques occupe pour l'instant le poste, tout en prenant le temps de désigner la bonne personne. Pour cette fonction, le nom de Toby Alderweireld parcourt évidemment les travées du Bosuil, et Sven Jaecques n'a pas nié la rumeur en qualifiant l'arrivée de l'ancien Diable Rouge "d'envisageable".