OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

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C'était attendu mais c'est désormais confirmé, Ayyoub Bouaddi est un joueur de Manchester City. Le milieu marocain quitte le LOSC pour rejoindre les Sky Blues. Le montant du transfert est estimé à 95 millions d'euros, auxquels s'ajoutent cinq millions d'euros de bonus, faisant monter l'opération à 100 millions d'euros. Âgé de seulement 18 ans, le natif de Senlis franchit un cap immense dans sa carrière.