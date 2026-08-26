OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City
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C'était attendu mais c'est désormais confirmé, Ayyoub Bouaddi est un joueur de Manchester City. Le milieu marocain quitte le LOSC pour rejoindre les Sky Blues. Le montant du transfert est estimé à 95 millions d'euros, auxquels s'ajoutent cinq millions d'euros de bonus, faisant monter l'opération à 100 millions d'euros. Âgé de seulement 18 ans, le natif de Senlis franchit un cap immense dans sa carrière.

Nicolas Baccus

Ayyoub Bouaddi a fait ses adieux au LOSC via un long message dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux

Chers supporters lillois, ce n’est jamais facile de dire au revoir. Lille, c’est l’endroit où j’ai grandi, où j’ai appris et où j’ai vécu mes premières émotions au plus haut niveau. Des terrains de formation à mes premiers entraînements avec le groupe professionnel, de mes premières minutes sous ce maillot aux grandes soirées européennes, chaque étape restera gravée dans ma mémoire.

Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à cette aventure : les entraîneurs qui m’ont donné ma chance, les membres des différents staffs, le personnel médical, les dirigeants, et plus largement, l’ensemble des salariés du club. Chacun, à sa manière, contribue à faire vivre le club chaque jour et a compté dans mon parcours. Merci également à tous mes coéquipiers. J’ai énormément appris à vos côtés. Certains étaient là lorsque je découvrais le monde professionnel et m’ont aidé à y trouver ma place.

Je garderai précieusement tous ces moments partagés dans le vestiaire, à l’entraînement, lors des déplacements, dans les victoires comme dans les périodes plus difficiles.

Enfin, merci à vous, les supporters. Votre soutien a compté bien plus que vous ne pouvez l’imaginer, et défendre ces couleurs devant vous a été une immense fierté. Aujourd’hui, je quitte le LOSC avec une grande reconnaissance. Peu importe le maillot que je porterai, Lille fera toujours partie de moi et je garderai ce club dans mon cœur. Merci pour tout.

C'était attendu mais c'est désormais confirmé, Ayyoub Bouaddi est un joueur de Manchester City. Le milieu marocain quitte le LOSC pour rejoindre les Sky Blues. Le montant du transfert est estimé à 95 millions d'euros, auxquels s'ajoutent cinq millions d'euros de bonus, faisant monter l'opération à 100 millions d'euros. Âgé de seulement 18 ans, le natif de Senlis franchit un cap immense dans sa carrière.

Ayyoub Bouaddi est l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. Formé au LOSC, il a disputé son premier match avec les Dogues à seulement 16 ans et 3 jours en octobre 2023 lors d'un match de Conference League contre KÍ Klaksvík.

Ayyoub Bouaddi s'est rapidement imposé au LOSC

Il s'est ensuite imposé progressivement dans le club lillois. Il est véritablement entré dans une nouvelle dimension lors de la saison 2024-2025, où il a été titulaire à de maintes reprises.

La saison dernière, il était un titulaire indiscutable et a été l'une des pièces maîtresses de son équipe. Au total, il compte pas moins de 96 matchs sous les couleurs de Lille. Récemment, il a pris part à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Le jeune Marocain a été titulaire lors de chaque rencontre de son équipe lors du Mondial hormis le troisième match de groupe contre Haïti.

Les premiers mots d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City

Ayyoub Bouaddi a signé un contrat à Manchester City jusqu'en juin 2031. Il s'est évidemment montré ravi : "C’est un jour très spécial pour moi et ma famille. Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir dire que je suis un joueur de City. J’ai passé la majeure partie de ma vie à travailler dur pour devenir le meilleur joueur possible et atteindre le plus haut niveau."

"Je regarde City depuis de nombreuses années et j’adore leur style de jeu. City essaie toujours de produire un football de qualité. Et ils ont montré qu’ils savaient gagner : on a l’impression que ce club est construit pour gagner. L’effectif est de classe mondiale et Enzo (Maresca) est un entraîneur de très haut niveau. J’ai vraiment hâte de jouer à l’Etihad Stadium devant tous les supporters", a-t-il poursuivi.

Le jeune joueur est toutefois encore conscient qu'il a des progrès à faire. "J’ai encore beaucoup de progrès à faire. Je n’ai que 18 ans. Je suis satisfait des progrès que j’ai réalisés jusqu’à présent, mais je sais aussi que je peux encore énormément m’améliorer. C’est sans aucun doute le meilleur endroit pour y parvenir. Ce club exige des trophées et je donnerai tout pour que nous soyons en course pour chaque titre."

Avec Manchester City, il entre évidemment dans une nouvelle dimension. Le club anglais a pour objectif de tout rafler cette saison avec comme objectif ultime de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des champions. Le club anglais compte à ce jour une seule Coupe aux grandes oreilles dans son palmarès (2023).

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