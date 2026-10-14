Youri Tielemans forcé de jouer les pompiers de service à Manchester United

Youri Tielemans s’est retrouvé dans une situation embarrassante après la défaite de Manchester United en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Son coéquipier Lisandro Martínez a publiquement attaqué la direction du club après le 2-0. Interrogé peu après sur le sujet, le capitaine des Diables Rouges, réputé pour savoir noyer le poisson, a refusé de se joindre aux critiques.

Manchester United a vécu une nouvelle soirée décevante en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ont pris l'avantage dès la première minute de jeu via Pablo Barrios, avant de doubler la mise grâce à Ademola Lookman après la carte rouge de Leny Yoro pour les Mancuniens, qui restent sur cinq matchs consécutifs sans victoire.

Les lourdes critiques de Lisandro Martinez

Après la rencontre, Lisandro Martinez ne s'est pas retenu et a estimé, au micro de différents journalistes, que le club n'avait pas suffisamment investi pendant l'été et a notamment cité le directeur sportif Jason Wilcox. "J'attends davantage de lui", a-t-il par exemple déclaré à Amazon Prime.

Les critiques de l'Argentin ont été nombreuses, à tel point que d'autres questions se sont posées, puisque Manchester United a tout de même dépensé massivement pour renforcer son milieu de terrain cet été, avec les transferts de Youri Tielemans (41 M€), Carlos Baleba (76 M€) et Andrey Santos (56 M€).

Youri Tielemans appelle à la cohésion en pompier de service

C'est précisément pour cette raison que Youri Tielemans s'est vu poser une question délicate. Que pensait-il des déclarations de son coéquipier et du manque de renforts de la direction ? Réputé, y compris chez les Diables Rouges, pour savoir botter en touche et jouer la langue de bois après un mauvais résultat, le presque centenaire en équipe nationale (il compte 93 caps) s'est contenté d'un : "Je n'ai pas de commentaire sur le sujet."

De même pour la question sur les émotions à vif dans le vestiaire. "Oui, peut-être. Je ne sais pas." Tielemans, par contre, a un peu plus parlé du match. "Quand vous encaissez un but après une minute, il est difficile de rentrer dans la rencontre. Nous nous sommes malgré tout créé des occasions, mais sans parvenir à les concrétiser."





Dans cette nouvelle période de troubles à Old Trafford, Youri Tielemans a surtout milité pour que ses coéquipiers continuent à se faire confiance et fassent front commun. "Nous devons continuer à travailler dur et à rester unis. Avec quelques victoires, nous pourrions sortir de cette spirale négative."

Nouvelle période de troubles à Old Trafford

Discours totalement différent, donc, entre Lisandro Martinez et Youri Tielemans. Mais si le défenseur argentin est arrivé de l'Ajax il y a quatre ans déjà et dispose déjà d'un certain statut dans le club, notre compatriote est un "petit nouveau" dans une institution qu'est Manchester United, et a donc logiquement préféré ne pas se mouiller.

Une institution en sérieux péril, néanmoins, puisque les Mancuniens n'occupent que la treizième place en Premier League avec six petits points en six matchs et ne sont pas parvenus à enchaîner avec un deuxième succès en Ligue des Champions. Le ciel s'assombrit, logiquement, au-dessus de la tête de Michael Carrick.