Lourde suspension pour Vinicius après avoir tiré les cheveux de l'ex-Mauve Nathan Saliba

Auteur d'un tirage de cheveux sur l'ancien milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht Nathan Saliba, Vinicius Junior a été exclu lors de la rencontre opposant le Real Madrid à Villarreal le week-end dernier. Le Brésilien a écopé d'une suspension de quatre matchs, notamment en raison de sa réaction après que l'arbitre lui a brandi le carton rouge.

Vinicius Junior a été exclu ce week-end lors de la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Villarreal en raison d'un tirage de cheveux sur l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht Nathan Saliba (71e).

Un événement qui n'a pas empêché les Merengues de prendre les trois points (1-0), mais qui va priver José Mourinho de l'une de ses pièces maîtresses pour les prochaines semaines.

En effet, la décision de la Fédération espagnole est tombée : le Brésilien écope d'une suspension de quatre matchs fermes ! Deux matchs pour son tirage de cheveux et deux matchs pour sa réaction une fois le carton rouge brandi par l'arbitre.

Quatre matchs pour Vinicius, le Real Madrid conteste

Si le Real Madrid a fait appel pour tenter de réduire la sanction, Vinicius serait, si celle-ci est confirmée, notamment suspendu contre Séville ce week-end, mais aussi pour le Clasico face au FC Barcelone dans une semaine !



Une lourde perte pour le Real Madrid et une suspension qui va continuer de faire couler beaucoup d'encre en Espagne, où chaque décision prise à l'encontre de l'un des géants est presque vue comme un complot.