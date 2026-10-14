L'aventure de Francis Amuzu au Brésil toucherait à sa fin : va-t-il effectuer un retour fracassant ?

Francis Amuzu avait pris tout le monde de court en février 2025 quand il avait décidé de quitter non seulement Anderlecht mais aussi... l'Europe, et de signer au Brésil. Un pari risqué, qui a fini par payer après un temps d'adaptation bien nécessaire. Mais son aventure brésilienne au Gremio semble toucher à son terme. La presse locale l'envoie un peu partout, y compris... au RSC Anderlecht.

Fut un temps où Anderlecht refusait des offres à deux chiffres pour Francis Amuzu, mais en février 2025, l'étoile de l'ailier formé à Neerpede a pâli. Estimé à 4,5 millions d'euros sur Transfermarkt, il décide alors de s'engager au Grêmio Porto Alegre, comme pour laisser un océan entre lui et ce RSCA où sa carrière aura été faite de hauts et de bas, de coups d'éclats et de coups durs.

Les rêves de top européen et de Diables Rouges laissés derrière lui, Amuzu va au début vivre un calvaire au Brésil : adaptation très difficile à la langue, à la vie sur place, au football brésilien, et ces inévitables blessures qui ne l'ont jamais vraiment laissé tranquille depuis ses débuts.

Puis, enfin, la renaissance : Francis Amuzu finit la saison en force, et devient un pilier du Grêmio en 2026. Cette année, toutes compétitions confondues (le football brésilien mélangeant championnat national et ligue régionale dans une temporalité assez particulière), il compte 46 matchs pour 8 buts et 6 passes décisives.

Francis Amuzu sur le départ : un retour en Europe en 2027 ?

Devenu un titulaire important, Amuzu ne devrait cependant pas faire de vieux os au Brésil. L'ex-Mauve a probablement été échaudé par une expérience très douloureuse : l'été passé, le nouveau sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, l'appelle avec les Black Stars, qu'il a officiellement décidé de rejoindre un peu plus tôt. Mais Grêmio refuse de le laisser rejoindre sa sélection, le stage préliminaire du Ghana se tenant hors des dates officielles de la FIFA.

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Les conséquences sont immédiates : "Ciske" n'est pas repris par Queiroz pour la Coupe du Monde 2026, et n'est donc pas encore devenu international ghanéen. À 27 ans et au vu de sa forme étincelante, il n'a cependant pas de raisons d'abandonner ce rêve, mais quitter le Brésil pourrait l'aider à le réaliser.



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S'il avait prolongé son bail il y a un an, cela ne devrait pas être le cas cette fois : le média Soccer News Grêmio, qui fait office de référence "non-officielle" pour les supporters du club de Porto Alegre, affirme en effet que Francis Amuzu aurait déjà signé un pré-contrat pour 2027 avec un autre club.

🚨 Recebi a informação de que Francis Amuzu já tem um pré-contrato assinado com outro clube para 2027. O meia-atacante recebeu sondagens fortes do futebol francês e da Arábia Saudita. 📸 Lucas Uebel/Grêmio FBPA https://t.co/WhOq8h97gT— Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) October 14, 2026

Certaines autres sources brésiliennes évoquent l'intérêt de deux clubs : l'Olympique de Marseille et le RSC Anderlecht. S'il est vrai que la situation de l'OM est particulièrement précaire tant sur les plans sportif que financier, et qu'Amuzu avait à l'époque brièvement figuré sur les listes phocéennes, cela resterait un transfert étonnant.

Quant à Anderlecht, on a la sensation qu'Antoine Sibierski ne verrait pas d'un bon oeil le retour d'un joueur au profil peu nécessaire dans le noyau actuel et sans véritable plus-value potentielle à la revente, même si c'était pour faire "plaisir" au public. L'Arabie Saoudite, l'autre destination évoquée, semble plus plausible...