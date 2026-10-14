📷 Brandon Mechele a joué près de 45 minutes avec une fracture en Ligue des Champions
Photo: © photonews
Taulier du Club de Bruges, Brandon Mechele a une nouvelle fois démontré toute son abnégation sur la pelouse de l'Inter Milan en disputant presque toute la seconde période avec le nez cassé. Le défenseur central devrait donc porter un masque de protection dans les prochaines semaines.
Ce mardi soir, Brandon Mechele a vécu une nouvelle soirée mémorable avec le Club de Bruges, qui s'est imposé sur la pelouse de l'Inter Milan lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.
Le défenseur central et Diable Rouge se souviendra d'autant mieux de cette rencontre qu'il a reçu un coup de coude assez violent en début de seconde période, qui a nécessité des soins.
Après de brefs soins, Brandon Mechele a tout de même continué et terminé la rencontre. Mais d'après nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, les examens ont bien révélé une fracture du nez chez le joueur de 33 ans.
Brandon Mechele s'est encore fracturé le nez
Fait marquant, c'est déjà la troisième fois que Mechele se casse le nez durant un match de football. Le taulier brugeois devrait donc très probablement porter un masque au cours des prochaines semaines.
Il devrait néanmoins rester disponible pour Ivan Leko et le Club de Bruges, qui recevront Lokeren ce samedi au premier tour de la Croky Cup. L'occasion, peut-être, de bénéficier d'un peu de repos pour un joueur qui a déjà beaucoup donné depuis le début de la saison.
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Brandon Mechele, you have my upmost respect.🫡 My man is a warrior. https://t.co/zCbgjWN7hu— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) October 14, 2026
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