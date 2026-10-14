Les supporters d'Anderlecht interdits à Marseille ? La nouvelle décision qui le laisse craindre

Scott Crabbé, journaliste football
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Les supporters d'Anderlecht interdits à Marseille ? La nouvelle décision qui le laisse craindre
Photo: © Voetbalkrant.com

Le déplacement européen à Marseille est attendu avec impatience par de nombreux supporters d’Anderlecht. Mais pourront-ils se rendre au Vélodrome le 28 janvier ? Rien n’est encore certain. Une récente décision française ne fait qu’accentuer les inquiétudes du côté des Mauves.

Les autorités françaises ont interdit aux supporters de l’Olympiakos d’assister au match d’Europa League contre l’Olympique de Marseille, prévu jeudi. L’interdiction a été annoncée mardi, à seulement deux jours du coup d’envoi. L’Olympiakos a publié la décision sur son site officiel et doit annuler puis rembourser les billets déjà vendus.

Les autorités françaises interviennent tardivement

Selon le communiqué officiel de l’Olympiakos, la police française estime que le risque d’incidents est particulièrement élevé. L’interdiction ne se limite pas au stade : les supporters de l’Olympiakos ne peuvent pas non plus circuler sur la voie publique dans six arrondissements de Marseille pendant une période déterminée. Cette mesure s’applique également aux supporters de l’Étoile Rouge de Belgrade.

La décision officielle évoque des risques pour la sécurité ainsi que le climat tendu provoqué par des actions de protestation étudiante dans la ville. Les autorités estiment qu’elles ne pourraient autrement pas suffisamment garantir l’ordre public. Cette annonce tardive est d’autant plus douloureuse pour les supporters qui avaient déjà préparé leur voyage.

Même scénario pour Anderlecht ?

Le Sporting se rendra également à Marseille le 28 janvier 2027, les Bruxellois y disputeront leur dernier match de la phase de ligue de l’Europa League. Il était déjà apparu que les autorités françaises pouvaient encore décider d’interdire l’accès aux supporters du Sporting

Le lien d’amitié entre la Mauve Army et les supporters de l’Olympique Lyonnais alimente notamment les inquiétudes. La rivalité entre Lyon et Marseille rend cette situation sensible. Anderlecht a par ailleurs déjà reçu des sanctions européennes à l’extérieur après des incidents impliquant ses supporters lors du match face à la Real Sociedad.

Pour l’instant, aucune interdiction ne vise les supporters mauves. S’ils sont autorisés à se déplacer, environ 3.300 places pourraient être mises à leur disposition. Mais la décision concernant l’Olympiakos montre surtout à quel point les autorités françaises peuvent encore intervenir peu avant un match. D'autant que l'Ajax (dont les ultras entretiennent aussi de bonnes relations avec ceux d’Anderlecht) a aussi connu le même sort.

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