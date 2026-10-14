Plus le même joueur qu'à Anderlecht : Kristian Arnstad revient en Belgique en pleine confiance

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus le même joueur qu'à Anderlecht : Kristian Arnstad revient en Belgique en pleine confiance
Photo: © photonews

Kristian Arnstad revient en Belgique ce jeudi, mais pas sous le maillot d'Anderlecht. Le Norvégien est désormais le capitaine d'Aarhus, qui se déplace chez La Gantoise en Conference League. L'ancien milieu de terrain du Sporting s'est refait une santé au Danemark.

Lundi soir, Kristian Arnstad a attiré tous les regards lors de la victoire 3-0 d'Aarhus contre Sønderjyske. Après seulement neuf minutes, il a ouvert le score d'un superbe coup franc. Avant la pause, il a également été impliqué dans le troisième but des siens.

Un Kristian Arnstad en confiance contre La Gantoise

Cette prestation n'est pas passée inaperçue. Le quotidien danois Tipsbladet souligne qu'Arnstad a conservé son niveau malgré le début de championnat difficile d'Aarhus. "Il ressemble à l'un des meilleurs joueurs de Scandinavie", écrivent carrément nos confrères. Le capitaine en est déjà à trois buts et un assist en dix matchs de Superliga locale est un leader influent au sein du groupe. 

Le contraste avec sa période anderlechtoise est grand. Kristian Arnstad n'avait que 16 ans lorsqu'il a rejoint le Sporting en provenance du championnat norvégien. Il n'aura que rarement réussi à s'imposer comme titulaire chez les Mauves, se faisant ballotter entre le flanc, le milieu de terrain et un poste d'arrière gauche.

Christian Burgess lui réservera-t-il un traitement de faveur ?

En août 2024, Anderlecht l'a vendu à Aarhus pour un peu plus d'un million d'euros. Il en vaut désormais 6,5 grâce à ses excellentes prestations, récompensées par des sélections en équipe nationale norvégienne en septembre puis en octobre dernier (sans toutefois être repris pour la Coupe du Monde).


Anderlecht l'aurait-il vendu trop vite ? La pression à Aarhus n'est sans doute pas la même qu'au Sporting. Mais ce qui est certain, c'est que le joueur était encore loin de son développement maximal. C'est un autre joueur qui se présentera à Gand demain. En tant que capitaine, il retrouvera d'ailleurs Christian Burgess, qu'il connaît bien depuis les multiples derbies bruxellois disputés face à lui.

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