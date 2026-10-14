Anderlecht est arrivé à Zagreb... sans son président Michael Verschueren

La délégation du Sporting d'Anderlecht est arrivée sur le sol croate ce mercredi… sans son président, Michael Verschueren, qui arrive tout droit d'Istanbul, où il a assisté à la rencontre de Ligue des Champions entre Galatasaray et le FC Barcelone. Ilias Koutsoupias, lui, a fait le déplacement alors qu'il ne figure pas sur la liste européenne du club bruxellois.

Pas le temps de préparer pleinement l'entrée en lice en Coupe de Belgique pour le Sporting d'Anderlecht, qui se déplace au Dinamo Zagreb ce jeudi soir en Europa League.

Avant la conférence de presse de Vitor Bruno et Thélo Aasgaard sur le sol croate, prévue à 19h30 ce mercredi, les Mauves sont arrivés de Bruxelles dans l'après-midi, alors que leur vol a décollé de Bruxelles avec 1h30 de retard en raison d'un problème technique... sans leur président, Michael Verschueren.

Le président d'Anderlecht a assisté à Galatasaray - Barcelone

Ce dernier représentera bien le RSC Anderlecht à Zagreb, mais il arrivera tout droit d'Istanbul, puisqu'il a assisté à la rencontre entre Galatasaray et le FC Barcelone ce mardi soir en Ligue des Champions, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Pas pour tenter de recruter Lamine Yamal ou Raphinha au Lotto Park, mais bien en qualité de vice-président de l'Association des clubs européens, poste auquel il a succédé à son père en 2013.

Michael Verschueren rejoindra donc la capitale croate un peu plus tard, au même titre que les 600 supporters anderlechtois. Pour rappel, Anderlecht avait été battu à domicile par Lyon lors de la première journée (1-2), tandis que le Dinamo Zagreb avait partagé l'enjeu sur la pelouse de l'Hapoel Beer Sheva (0-0).



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Ilias Koutsoupias est du voyage en Croatie

Bien qu'il ne soit pas éligible pour la rencontre puisqu'il n'a pas été inscrit sur la liste européenne des Mauves, Koutsoupias a fait le déplacement en Croatie pour accompagner et encourager ses coéquipiers.

Des coéquipiers qui sont bien arrivés à Zagreb et qui ont inspecté pour la première fois la pelouse du stade Maksimir, en compagnie de Kenneth Bornauw et du directeur sportif Antoine Sibierski. Une inspection nécessaire pour les joueurs de Vitor Bruno dans un stade assez vétuste, mais qui devrait être particulièrement chaud pour accueillir comme il se doit la rencontre de ce jeudi soir.