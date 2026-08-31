OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Mike Penders a joué et gagné avec Chelsea en Carabao Cup, mais l'arrivée imminente d'Emiliano Martinez pourrait fortement réduire le temps de jeu du jeune gardien belge cette saison.



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