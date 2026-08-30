La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

Scène marquante au coup de sifflet final du derby de Bruxelles : Vitor Bruno, l'entraîneur du RSC Anderlecht, est allé face aux supporters des Mauves pour s'excuser. Le Portugais a fait des gestes clairs, se pointant du doigt.

Le message était évident : blâmez-moi, pas les joueurs. C'est ce qu'a voulu expliquer Vitor Bruno à ses supporters, comme il l'a expliqué en conférence de presse. "Ce que je voulais dire, c'est que je suis responsable de cette défaite, pas les joueurs. J'en prends la pleine et entière responsabilité", affirme le Portugais.

"C'est moi qui suis censé faire jouer cette équipe. Peut-être que mon message n'était pas le bon, n'était pas clair. Je ne suis pas un génie, parfois je fais des erreurs. Mais je ne me cache jamais", continue Bruno. "Quand tu gagnes, c'est bien, mais quand tu perds, tu perds : tu dois assumer. Ce n'est pas la fin du monde, il faut juste savoir le dire".

Un Anderlecht "pas à ses standards" en première période

Le RSCA de ce dimanche était en effet méconnaissable par rapport à ce qu'il a montré en deux rencontres face au Kairat Almaty - un adversaire certes d'un niveau tout à fait différent. "Nous n'étions pas à nos standards en première période. En seconde période, c'était meilleur. Même si nous avons peut-être surtout essayé avec le coeur et pas vraiment avec la tête", reconnaît Vitor Bruno.

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"La victoire de l'Union est méritée. Nous avons manqué d'agressivité, notre pressing était bien plus timide que d'habitude", continue-t-il. "Et parfois, tu dois aussi être capable de trouver une solution différente quand le plan ne marche pas. Il ne faut pas toujours se contenter de ce qui est dans le script".

Bruno a désormais quelques jours pour trouver la raison de ce "off-day" anderlechtois. "Les raisons peuvent être multiples. On peut dire que nous avons eu un jour pour préparer le match et eux une semaine. Qu'ils étaient plus agressifs que nous. Il faut aussi essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le second but, même si je ne veux pas trop en parler", mentionne ensuite Bruno, évoquant une éventuelle faute sur Enric Llansana.



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"Je ne veux pas revenir là-dessus. Vous reverrez les images, ce qui se passe sur Llansana (nda : un tirage de maillot). Je ne sais pas jusqu'à quand on peut revenir sur ce genre de phase mais le fait est que nous avons un homme en moins sur la phase". Pas de quoi nuancer le constat final cependant : "Je ne dis pas que cette défaite est la faute de l'arbitre. C'est notre faute, ma faute, eux méritaient de gagner".