À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1
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Axel Witsel a fait ses débuts avec son nouveau club, l'OGC Nice. Le Diable Rouge est au passage entré dans l'histoire du championnat. À 37 ans et 230 jours, il est devenu le deuxième joueur le plus âgé à débuter en Ligue 1.

Axel Witsel est désormais en très bonne compagnie dans les livres d'histoire du football français. Le Diable Rouge a en effet fait ses grands débuts ce dimanche sous les couleurs de l'OGC Nice. Il était dans le onze de départ des Aiglons en déplacement du côté du Paris FC.

Et Witsel est donc au passage passé près de battre un record. À 37 ans et 230 jours, il est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire de la Ligue 1 à faire ses débuts. Un seul homme le bat, et pas n'importe qui : le recordman est David Beckham, âgé de 37 ans et 298 jours lorsqu'il a fait ses grands débuts pour le Paris Saint-Germain, en 2013.

Défaite pour la première d'Axel Witsel 

Axel Witsel était pour l'occasion titulaire dans l'entrejeu, et n'a pas vécu les débuts rêvés. Le Paris FC s'est en effet largement imposé sur le score de 3 buts à 0, et le Diable Rouge est sorti à la 73e minute de jeu. Notons que côté parisien, le Belge Thibault De Smet était sur le banc et n'est pas monté au jeu.

Witsel est resté longtemps sans club cet été. Suite à la relégation de Gérone en D2 espagnole, il avait en effet été laissé libre par le club espagnol. Durant la Coupe du Monde 2026, il n'avait pas caché son ambition de retrouver un club au sein d'un grand championnat européen, écartant tout retour en Jupiler Pro League.


Désormais titulaire en Ligue 1, il reste à voir si Axel Witsel entrera dans les plans de Mark Van Bommel, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Ce dernier devrait dévoiler sa première sélection, pour les matchs de Nations League, dans les semaines à venir.

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