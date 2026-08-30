Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent
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Plusieurs matchs au programme en Challenger Pro League ce dimanche : retrouvez-en tous les résultats dans cet article. En première partie de soirée, Virton recevait les Francs Borains : les Gaumais ont connu leur première défaite de la saison.

L'Excelsior Virton, promu, était la bonne surprise de ce début de saison en Challenger Pro League. Les Gaumais avaient remporté leurs deux premiers matchs, contre le Lierse SK et en déplacement chez les RSCA Futures. Ils recevaient donc les Francs Borains en pleine confiance, mais ont connu un coup d'arrêt face aux Hennuyers.

Les Francs Borains ont en effet été assez largement supérieurs à leur adversaire, et ont fini par être récompensés en seconde période. Un but de la tête de Maxime Bastian à la 67e minute a suffi pour offrir un précieux succès aux hommes d'Yves Vanderhaeghe.

Le RFB restait sur une défaite à domicile face à l'autre promu de la division, le Sporting Hasselt. Les Borains avaient été l'emporter au RFC Liège lors de la première journée de championnat, et comptent donc désormais 6 points sur 9, comme l'Excelsior Virton.

Le RFC Liège a rechuté contre le FCV Dender

Plus tôt ce week-end, ce samedi soir, le RFC Liège recevait quant à lui le FCV Dender. Les Sang & Marine restaient sur une victoire contre les U23 du KRC Genk, après s'être inclinés lors du premier match de la saison contre les Francs Borains. 


Ils se sont cette fois inclinés à la maison contre Dender, relégué de D1A, sur le score de 1-2. Le FCV Dender compte 6 points sur 9, après avoir battu le Beerschot et s'être incliné contre le Sporting Hasselt. 

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