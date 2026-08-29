Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir"

Vincent Euvrard le sait : le Standard s'en sort assez bien avec cette victoire acquise sur la pelouse de Louvain. Le T1 des Rouches a notamment évoqué la situation de Dennis Ayensa en conférence de presse, mais aussi celle de Timothé Nkada, qui n'était pas sur la feuille de match et qui veut partir.

Grâce à des buts de Casper Nielsen sur penalty et de Dennis Ayensa, le Standard s'est imposé sur la pelouse de Louvain, ce samedi soir dans le cadre de la quatrième journée de Jupiler Pro League. C'est donc un Vincent Euvrard heureux qui s'est présenté en conférence de presse, mais le T1 des Rouches était néanmoins conscient des difficultés vécues par son équipe.

"Je suis très satisfait de la première demi-heure. Le seul point négatif était de ne pas réussir à mettre le deuxième but. Ensuite, on a énormément subi pendant 60 minutes. On ne gagnait plus les duels, les seconds ballons, et on n'était plus assez compacts. On a perdu nos récupérations hautes et il y avait un océan d'espace pour eux au milieu de terrain."

Le Standard ne "méritait pas sa victoire"

"On n'a jamais vraiment trouvé une réponse à leur jeu physique. Heureusement qu'on a fait 1-2 directement après leur égalisation, puis on a stabilisé à cinq défenseurs parce qu'on sentait que c'était le seul moyen de survivre dans ce match."

Le Standard s'en est bien sorti. "Dans l'ensemble, on ne mérite pas la victoire aujourd'hui, mais on mérite au moins huit points sur l'ensemble de nos quatre premiers matchs. C'est ça, le football. Tu gagnes parfois plus que ce que tu mérites, et parfois moins. Mais ce déplacement était difficile, Louvain n'était pas si mal contre Charleroi et Bruges."

Ayensa a été "remarquable"

Vincent Euvrard a pu compter sur la montée décisive de Dennis Ayensa, buteur quelques jours après son transfert avorté en Turquie. Le T1 des Rouches a tenu à louer la mentalité de son attaquant, revenu en fin de semaine avec la seule et unique envie d'aider son équipe.



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"Dennis a été remarquable après la semaine qu'il a eue. Il est revenu avec une très bonne attitude et un bon état d'esprit pour ses coéquipiers, le club et le groupe. Je suis très content et j'espère qu'il va rester avec nous. Je peux dire que je ne veux pas qu'il parte, mais est-ce que ça aura un impact ? Je ne suis pas responsable du portefeuille du club. Ce ne serait pas mal pour lui qu'il se concentre sur le Standard toute la saison."

Timothé Nkada veut quitter le Standard

Sur la feuille de match, pas de trace par contre de Timothé Nkada, lui aussi en instance de départ. "C'est vrai que Timothé veut partir et qu'il n'est pas content de sa situation. Je n'ai pas toujours été content de lui et lui n'a pas toujours été content avec moi. On verra ce qu'il se passe, mais le club a payé pas mal d'argent pour lui. Il devra donc y avoir quelque chose derrière pour qu'il parte, mais c'est quelque chose entre lui et la direction."

"Si Timo est toujours là le 4 septembre, on redémarrera le processus après une bonne conversation. La fracture n'est pas totale, mais dans la situation actuelle, il est vrai qu'il a perdu de la confiance et qu'il veut partir", a conclu Vincent Euvrard.