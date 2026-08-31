Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

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Après la relégation en deuxième division de Wolfsburg, il était évident que Mohamed Amoura ne s'éterniserait pas en Allemagne. Sa future destination serait désormais connue : l'OGC Nice, rejoint voici peu par Axel Witsel.