L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen
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L'Atlético Madrid a soumis une offre à la Juventus pour recruter l'ancien Gantois Jonathan David. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Le Canadien est ouvert à rejoindre la formation espagnole, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, et les discussions se poursuivent concernant les détails du deal. Les Bianconeri devront cependant recruter un remplaçant avant de pouvoir le laisser partir chez les Colchoneros.

Nicolas Baccus

Jonathan David va découvrir La Liga : accord trouvé pour son départ à l'Atlético de Madrid

Jonathan David va finalement rejoindre l'Atlético de Madrid. Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre la Juventus et l'Atlético de Madrid. L'ancien buteur de La Gantoise va rejoindre les Colchoneros sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'Atlético de Madrid prendra en charge plus de 50 % du salaire du joueur.

Jonathan David va donc découvrir un nouveau championnat. Après la Pro League, la Ligue 1 et la Serie A, place désormais à La Liga, le quatrième championnat européen dans lequel il évoluera.

L'Atlético Madrid a soumis une offre à la Juventus pour recruter l'ancien Gantois Jonathan David. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Le Canadien est ouvert à rejoindre la formation espagnole, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, et les discussions se poursuivent concernant les détails du deal. Les Bianconeri devront cependant recruter un remplaçant avant de pouvoir le laisser partir chez les Colchoneros.

Jonathan David est actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu'au 30 juin 2030. Il avait rejoint la formation turinoise à l'été 2025 après un passage au LOSC long de cinq ans. Depuis son arrivée, il a pris part à 47 matchs, inscrit huit buts et délivré cinq assists.

Avant son passage au LOSC, où il a disputé 232 matchs, inscrit 109 buts et délivré 31 passes décisives, il avait évolué sous les couleurs de La Gantoise. Avec les Buffalos, il a joué 83 matchs, planté 37 buts et délivré 15 assists. Le Canadien a également évolué avec l'équipe U21 des Gantois qu'il avait rejointe en provenance du club canadien d'Ottawa ISC.

Jonathan David pourrait découvrir La Liga

Désormais, âgé de 26 ans, il est un joueur de la Juventus, mais pourrait bien ne plus l'être très prochainement si le deal à l'Atlético Madrid se conclut. Ce transfert permettrait à l'attaquant de tenter sa chance dans un nouveau championnat. Après la Pro League, la Ligue 1 et la Serie A, il découvrirait La Liga.

Titulaire le week-ender dernier contre Parme en Serie A


Reste à voir si les deux équipes parviendront à trouver un accord et également si la Juventus lui trouvera un remplaçant afin de donner le feu vert pour le départ du Canadien. Samedi, il était titulaire lors du succès de la Juventus face à Parme sur le score de 2-0. Lors de la première journée de Serie A, le week-end précédent, il était cependant resté sur le banc lors du succès des Bianconeri contre Frosinone (0-1).

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