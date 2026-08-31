Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

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L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros.