Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge
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L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros.

Nicolas Baccus

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

L'expert mercato Sacha Tavolieri révèle que le RB Leipzig est une option concrète pour Malick Fofana. L'ailier gauche de 21 ans serait ouvert à un transfert vers la formation de Bundesliga parce que cela lui donnerait la possibilité de jouer en Ligue des champions cette saison.

Le RB Leipzig et l'Olympique Lyonnais discutent actuellement afin de trouver un accord. Si le transfert se concrétise, Malick Fofana rejoindrait les Belges Arthur Vermeeren et Maarten Vandevoordt au sein de l'équipe allemande. Affaire à suivre.

L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros.

L'Olympique Lyonnais a manqué la qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions après sa défaite face au Fenerbahçe, ce mercredi soir. Et cela risque d'avoir de grosses conséquences sur la suite de la saison des Gones.

Comme on le sait, l'ancien club de John Textor est toujours en proie à de grosses difficultés financières et doit vendre, beaucoup, pour rester dans les clous. Une qualification pour la plus rémunératrice des compétitions aurait pu légèrement atténuer ce besoin. Il n'en est rien.

Selon les informations de nos confrères français de L'Équipe, Lyon doit encaisser 50 millions d'euros de ventes avant la fin du mercato estival, soit dans un peu plus d'une semaine ! Et cela devrait avoir des conséquences directes sur l'avenir de Malick Fofana, auteur d'un superbe but au match retour.

Malick Fofana va bien quitter Lyon et a l'embarras du choix

Le club du bord du Rhône aurait aimé conserver l'ancien ailier gauche de La Gantoise, fortement courtisé sur le marché des transferts. Le but était qu'il réalise une belle saison au Groupama Stadium pour un montant avoisinant les 50 M€, montant minimum que Lyon devra également encaisser à l'été 2027.

Il n'en sera rien, et l'OL va devoir se résoudre à laisser partir son Diable Rouge à cinq reprises, âgé de 21 ans, mais n'atteindra pas un tel montant cet été alors que Fofana a été blessé durant une très grosse partie de la saison dernière et que tous les potentiels prétendants connaissent la situation lyonnaise, où l'on doit vendre sans pouvoir se permettre de faire la fine bouche.

On devrait davantage se rapprocher d'une indemnité de 30 millions d'euros pour Malick Fofana, qui attire plusieurs clubs en Italie (AS Roma, Inter Milan, Atalanta), mais aussi Leipzig et Tottenham. Un choix de club qui sera évidemment crucial pour la suite de sa carrière.

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