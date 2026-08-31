Réaction Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"
Photo: © photonews
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Denzel De Roeve a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise. A cela s'ajoute l'arrivée imminente de Dylan Aquino. David Hubert en a touché quelques mots en conférence de presse.

Dimanche, le Parc Duden a vécu un passage de témoin : transféré à Crystal Palace, Anan Khalaili était présent au coup d'envoi pour faire monter la température de quelques crans. L'Israélien est apparu tout sourire et a même pris place - dans sa tenue civile - dans le cercle de joueurs saint-gillois juste avant de lancer les hostilités.

Comme depuis le début de saison, c'est Louis Patris qui l'a suppléé, avec à la clé un match assez sobre face à ses anciennes couleurs mauves et blanches. Dans la dernière demi-heure, il a été remplacé par Denzel De Roeve.

De la concurrence pour Louis Patris

La nouvelle recrue n'a débarqué que deux jours avant le match mais a déjà disputé ses premières minutes. "C'est un garçon habitué à jouer tous les trois jours, il est dans son rythme", explique David Hubert.

Il est vrai que l'ancien Brugeois était déjà à pied d'oeuvre après avoir disputé quelques préliminaires européens avec les Norvégiens de Brann Bergen. Une expérience continentales qui fera du bien à l'Union dans sa saison.

Son arrivée fait évidemment plaisir à Hubert : "On manquait de profils sur les flancs. On sait ce qu'il peut amener, à lui de bien s'intégrer, de s'adapter à notre façon de jouer".

Lire aussi… Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

Dylan Aquino en approche

Cette conférence de presse d'après-match était forcément placée sous le signe du mercato. Là où un départ de Mohammed Fuseini se profile, une nouvelle arrivée se précise, celle de l'ailier argentin Dylan Aquino.

Les flancs seront donc bien renouvelés. Alors qu'il ne se montre d'habitude pas très bavard sur les transferts qui n'ont pas encore été officialisés, David Hubert a bien voulu dire quelques mots de son futur renfort.

"C'est un bon joueur. Par rapport à Denzel, c'est un profil plus offensif, à la Guilherme, qui est habitué à jouer comme ailier". Les négociations avancent vite, Hubert devrait bientôt pouvoir très rapidement en parler comme son nouveau joueur.

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