Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un enfant de Sclessin quitte le Standard après onze ans
Photo: © photonews
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Le nom d'Aaron Wiggers n'était pas inconnu aux suiveurs du SL 16. Mais le jeune arrière gauche ne poursuivra pas l'aventure chez les Rouches, il a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux. Une longue page se tourne après pas moins de 11 ans à l'Académie.

Dans la famille Wiggers, un footeux peut en cacher un autre. Après Michael (notamment passé par le RFC Liège, Virton, Mons ou Zulte Waregem), c'est à son fils Aaron de se tracer un chemin. En 2015, le garçon a d'ailleurs quitté Tilleurs pour rejoindre le Standard, il avait alors huit ans.

Plus de la moitié de sa vie en Rouge et Blanc

L'arrière gauche a gravi les échelons les uns après les autres, jusqu'à être définitivement intégré au noyau des U23 l'été dernier. Il a ainsi disputé 14 matchs l'été dernier. Mais toutes les bonnes choses ont une fin ; Wiggers a d'ailleurs annoncé celle de son aventure au Standard après 11 ans en Rouge et Blanc.

"11 années remplies de souvenirs, de bons moments, de défis, de victoires, mais surtout de belles rencontres. J’ai eu la chance de créer des amitiés, des liens forts et une véritable famille au sein de ce club", commence-t-il sur son compte Instagram.

Quel club pour se recaser ?

"Je tiens à remercier tous les staffs, mes coéquipiers, mes proches et toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu durant toutes ces aventures. Chacun a contribué, d’une manière ou d’une autre, à faire de ces 11 années une partie inoubliable de ma vie", poursuit-il.

Wiggers sait ce qu'il doit à son désormais ex-club : "Le Standard restera toujours une partie importante de mon histoire". Le voici désormais libre, pour en écrire un nouveau chapitre.

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