La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table
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La Fédération néerlandaise affiche ouvertement sa défiance envers le président de la FIFA, Gianni Infantino. La fédération néerlandaise estime que l’instance mondiale aura besoin d’un nouveau leadership à partir de 2027 et prend ainsi une position particulièrement claire dans un débat qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Ces derniers mois, les critiques visant Infantino se sont multipliées.

La Fédération néerlandaise de football avait encore soutenu Gianni Infantino lors de la précédente élection présidentielle, mais elle souligne que ce soutien n’a jamais été inconditionnel. Les Pays-Bas attendaient des avancées dans trois domaines : la bonne gouvernance, les droits humains et le développement durable, ainsi qu’une meilleure coopération internationale. Selon la fédération, les progrès réalisés dans ces différents domaines sont insuffisants.

La confiance de la KNVB est désormais totalement rompue. La Fédération pointe notamment du doigt la concentration des pouvoirs autour du président et la séparation jugée trop limitée entre Gianni Infantino lui-même et l’organisation de la FIFA. Elle l’a fait savoir dans un communiqué.

La KNVB veut changer bien plus que le président

L’un des principaux points de rupture concerne la gestion du projet désormais retiré, le FIFA Forward Enterprise. Si la Fédération néerlandaise considère son retrait comme nécessaire, elle estime que cette décision ne suffit pas à rétablir la confiance perdue.

La KNVB a également fait part de sa position au président de l’UEFA, Aleksander Čeferin. Elle insiste toutefois sur le fait que le débat ne peut pas se limiter à la personne de Gianni Infantino. Pour les Pays-Bas, c’est le fonctionnement même de la FIFA qui doit être repensé en profondeur.

La Fédération néerlandaise réclame une séparation plus claire des pouvoirs entre le président de la FIFA, le Conseil, le Congrès et le secrétaire général. Le président devrait avant tout représenter et rassembler, tandis que le Conseil serait chargé de gouverner et de contrôler. Le Congrès aurait pour mission de prendre les décisions et le secrétaire général de diriger l’organisation au quotidien.

La fédération plaide également pour davantage de transparence, un contrôle indépendant renforcé et une meilleure prise en compte des voix divergentes. Elle souhaite aussi un Conseil de la FIFA plus fort et plus représentatif, ainsi que la création éventuelle d’un Conseil des jeunes de la FIFA, afin d’offrir aux nouvelles générations une voix permanente au sein de l’instance mondiale.

Droits humains, argent et coopération internationale

La KNVB veut par ailleurs que les droits humains et le développement durable soient systématiquement pris en compte dans les décisions de la FIFA. Cela devrait notamment s’appliquer à l’attribution des Coupes du monde et aux choix commerciaux.

Les Néerlandais demandent également à la FIFA de renforcer sa lutte contre le racisme et les discriminations, tout en investissant davantage dans le football des jeunes ainsi que dans le développement du football féminin.

La KNVB propose même l’élaboration d’un code de conduite mondial fondé sur des valeurs telles que l’égalité, l’équité, l’intégrité, le respect et l’esprit sportif.

Sur le plan financier aussi, les Néerlandais souhaitent un changement de cap. Ils proposent que jusqu’à 90% des revenus disponibles de la FIFA soient réinvestis dans le football.

Ces fonds devraient être utilisés de manière transparente pour financer notamment la formation des jeunes, le football féminin, les entraîneurs, les arbitres, les infrastructures et le développement des fédérations nationales. La KNVB souhaite également renforcer le partage des connaissances et de l’expertise entre les différents pays.

Enfin, les Pays-Bas proposent l’organisation d’un sommet international consacré à l’avenir de la FIFA. Amsterdam pourrait accueillir cet événement.

Pour la KNVB, l’élection présidentielle de 2027 ne doit donc pas seulement répondre à une question : qui succédera à Gianni Infantino ? Il faut d’abord déterminer quelle FIFA le monde du football veut pour l’avenir. Ce n’est qu’ensuite qu’il faudra choisir le leader capable de l’incarner.

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