Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus
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Cette fois, le départ de Zakaria El Ouahdi semble bel et bien acté. Après plusieurs mercatos durant lesquels son nom a été associé à différents clubs étrangers, l'international marocain va quitter le KRC Genk. Les Limbourgeois ont trouvé un accord avec Hambourg pour le transfert du latéral de 24 ans. Ce dernier a déjà passé ses tests médicaux et devrait signer son contrat ce lundi.

Nicolas Baccus

Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

Plus rien ne s'oppose au transfert de Zakaria El Ouahdi vers Hambourg. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg (Sky Sport), le latéral a passé avec succès ses tests médicaux. Le dernier obstacle dans ce dossier est donc levé.

Zakaria El Ouahdi signera son contrat ce lundi avec le club allemand, actuellement quatorzième de Bundesliga. Un contrat jusqu'en 2031 l'attendrait.

Genk recevra une indemnité de transfert fixe de 8 millions d'euros pour El Ouahdi, qui aura finalement disputé 116 matchs sous les couleurs limbourgeoises. Vendredi, après la victoire 4-0 contre Beveren, il avait fait ses adieux aux supporters de Genk.

Genk et Hambourg sont parvenus à un accord pour le transfert de Zakaria El Ouahdi. L'international marocain devrait s'engager pour cinq ans avec le club lauréat de la Coupe aux grandes oreilles en 1983.

Cette fois, c’est la bonne pour Zakaria El Ouahdi. Après plusieurs mercatos à tourner autour d’un départ vers un grand championnat, l’international marocain va enfin franchir le pas. Le Racing Genk et Hambourg ont trouvé un accord pour le transfert du latéral de 24 ans, qui passe ce dimanche sa visite médicale en Allemagne. Sauf imprévu, il signera un contrat de cinq ans.

En pleurs après le match à Beveren

Zakaria El Ouahdi quitte donc la Cegeka Arena après trois saisons particulièrement réussies. Arrivé en 2023, le piston droit a disputé 116 rencontres sous le maillot bleu, inscrivant 20 buts et délivrant 12 passes décisives.

Son départ était devenu l'un des feuilletons du mercato belge. Ces dernières années, son nom avait circulé auprès de plusieurs clubs européens, de Benfica à Wolfsburg. Mais pour différentes raisons, le transfert n’avait jamais pu se concrétiser. Cette fois, le Marocain tient enfin son ticket pour l’une des cinq grandes compétitions européennes.

Et le timing est particulièrement symbolique. Vendredi soir, après la victoire 4-0 contre Beveren, El Ouahdi avait laissé transparaître son émotion. En larmes, il avait salué les supporters de Genk, avec lesquels il avait noué une relation particulière. Le public de la Cegeka Arena perd ainsi l’un de ses chouchous.

Un nouveau rôle à Hambourg

À Hambourg, El Ouahdi devrait évoluer dans un système en 3-5-2, avec un vai rôle de piston, alors qu'il était surtout un latéral très offensif dans les différentes défenses à quatre mises en place à Genk. Ce nouveau rôle devrait parfaitement correspondre à ses qualités de percussion, son volume de course et son activité dans les deux phases de jeu.

Le HSV, véritable institution du football allemand malgré une saison 2025-2026 terminée à la 13e place de Bundesliga, mise donc sur le Marocain pour renforcer son couloir. Et le décor promet d’être spectaculaire : chaque rencontre à domicile au Volksparkstadion rassemble environ 57.000 supporters.

Hambourg a d’ailleurs débuté sa saison par une défaite 2-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une rencontre au cours de laquelle Kos Karetsas, l’ancien coéquipier d’El Ouahdi à Genk, s’est particulièrement illustré. Notons que l'un des deux buts encaissés par le HSV est l'oeuvre de Sebastiaan Bornauw. L'ancien défenseur central d'Anderlecht, nouvelle recrue, signe son retour en Bundesliga de la plus mauvaise des manières. Il est l'un des deux Belges de l'effectif avec Albert Sambi Lokonga.

Un départ anticipé

Le départ du Marocain ne prend toutefois pas complètement Genk au dépourvu. Gouverner, c'est en effet prévoir et le club limbourgeois avait déjà recruté l’Uruguayen Kevin Amaro afin de préparer la succession d'El Ouahdi.

On ne connait pour l'instant pas les données chiffrées de cette  jolie opération financière en perspective pour le club limbourgeois. On chuchote cependant que son transfert devrait constituer l'une des plus grosses ventes du club sur les dix dernières années. Sachant que la 10e est celle de Léon Bailey pour le Bayer Leverkusen pour un peu plus de 16 millions d'euros.

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