Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

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Cette fois, le départ de Zakaria El Ouahdi semble bel et bien acté. Après plusieurs mercatos durant lesquels son nom a été associé à différents clubs étrangers, l'international marocain va quitter le KRC Genk. Les Limbourgeois ont trouvé un accord avec Hambourg pour le transfert du latéral de 24 ans. Ce dernier a déjà passé ses tests médicaux et devrait signer son contrat ce lundi.