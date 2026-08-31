"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

Ce n'est pas un "vrai" transfert, mais presque : le Bernard Nguene de ce début de saison n'a pas grand chose à voir avec celui de la seconde moitié de saison passée, quand il n'était que prêté par l'OGC Nice. Le Camerounais a eu un véritable déclic cet été, qu'il a expliqué à l'interview.

Un seul but en 14 matchs suite à son prêt en seconde partie de saison 2025-2026, et une seule titularisation : Bernard Nguene n'avait pas pleinement convaincu Sclessin, mais est tout de même resté et a signé (libre) jusqu'en 2028. Et cette saison, le Camerounais prouve que Marc Wilmots et Vincent Euvrard ont eu raison de croire en lui.

Un but et deux passes décisives en quatre matchs : Nguene est en effet un autre homme cette saison. Il en a expliqué les raisons face à la presse ce week-end. "La saison passée, je venais d'arriver, c'était un peu difficile. Là, pendant l'été, j'ai dû faire le vide. Je n'ai pas pris de vacances, je me suis concentré et j'ai taffé pour en être là", affirme-t-il.

Bernard Nguene s'est ressourcé au Cameroun

Pas de vacances mais un retour aux sources tout de même pour l'attaquant du Standard. "Je suis retourné au Cameroun rendre visite à mes anciens coéquipiers de Brasseries du Cameroun. J'ai pris une semaine de repos tout de même puis pendant quatre semaines, j'ai passé mon temps à travailler et m'entraîner avec eux", raconte Bernard Nguene. "Cela explique en partie ma forme, et j'espère continuer sur cette lancée".

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Le Camerounais reconnaît qu'il doit encore faire progresser "beaucoup de choses" dans son jeu : "Je dois être meilleur devant le but, plus décisif, avoir plus de sang-froid. Progresser sur le plan technique aussi", pointe-t-il. "Mon objectif cette saison est d'améliorer mes statistiques personnelles, de marquer des buts et des passes décisives... et si possible, d'emmener le Standard en Coupe d'Europe. Si je me suis fixé un nombre de buts ? Oui, mais je ne vais pas le dire".

Le football, pas sa priorité étant jeune

À 20 ans seulement, Bernard Nguene est en effet un diamant à polir. Non seulement il n'a rejoint l'Europe qu'en 2024, à 18 ans, mais le football n'a pas toujours été sa priorité. "Quand j'étais petit, je pratiquais plein de sports différents. De l'athlétisme, du basketball, du baseball... Le football, c'était juste pour m'amuser. Je n'en avais pas grand chose à faire", confesse l'ancien Aiglon. "Je n'avais pas été en centre de formation étant jeune".





Je me suis forgé dans le travail car sans travail, je me perds un peu

Une fois arrivé aux Brasseries du Cameroun, il prend conscience qu'il a des qualités. "Là, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à faire. Mais j'avais un gros retard technique par rapport aux autres. J'ai dû travailler dur, me lever à 4-5h du matin pour cumuler l'école et l'académie... Je me suis forgé dans le travail. Car sans ça, je me perds". Le tout en internat, sans ses parents : "Une obligation, car si je voulais réussir, il fallait faire des sacrifices".

Même s'il ne faisait pas du football sa priorité, Nguene avait bien sûr des idoles. "Ronaldinho, Neymar, Zidane... et en tant qu'attaquant, Samuel Eto'o, bien sûr. Quel joueur. Je ne l'ai jamais rencontré, non. Peut-être un jour, en sélection ? C'est un objectif, bien sûr".

Bernard Nguene a vite compris ce que représentait le Standard

Son prêt au Standard la saison passée était une opportunité. "J'ai discuté avec Marc Wilmots qui m'a fait part du projet, de ce qui se préparait. Je me suis dit : pourquoi pas. C'était une opportunité à saisir. Je ne dirais pas qu'il m'a convaincu, plutôt que j'ai fait un choix", raconte Bernard Nguene. "C'était soit retourner à Nice, soit rester ici".

À son arrivée en bord de Meuse, Nguene ne sait pas vraiment où il met les pieds. "Je n'avais pas vraiment réalisé ce qu'était le Standard. C'est lors du match contre La Gantoise (nda : 0-4 pour... la première de Nguene sous le maillot rouche), lorsque les supporters sont rentrés dans le vestiaire, que je me suis demandé où j'étais tombé", sourit-il.

"On m'a expliqué que c'était comme ça ici. C'est vrai que c'était une saison compliquée. C'est important que les supporters nous poussent d'une telle manière". S'il continue sur sa lancée, Bernard Nguene ne doit en tout cas pas s'en faire : Sclessin l'adoptera très vite.