Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

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Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment.