Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?
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Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment.

Nicolas Baccus

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Selon Het Laatste Nieuws, un accord serait finalement sur le point d'être trouvé entre le Club de Bruges et le Hertha Berlin. Il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat, qui permettrait au club allemand de recruter définitivement le Suédois de 29 ans la saison prochaine.

Gustaf Nilsson était à la recherche d'un nouveau défi depuis quelque temps et semble désormais l'avoir trouvé. Il conserverait par ailleurs le salaire confortable qu'il percevait au Club de Bruges, ce qui semble également constituer une situation idéale pour lui. À l'attaquant désormais de montrer en Allemagne ce qu'il a encore dans les jambes.

Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment.

Le Club de Bruges affrontait La Gantoise ce dimanche après-midi, toujours sans Gustaf Nilsson. L’attaquant peut partir et, enfin, il y a de l’intérêt concret pour lui. 

Gustaf Nilsson a rejoint l'actuel champion de Belgique à l’été 2024, en provenance du rival de l’Union Saint-Gilloise : le montant du transfert était de près de 7 millions d’euros. Chez les "Blauw-Zwart", l’attaquant suédois, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, n’est toutefois jamais parvenu à répondre aux grandes attentes placées en lui.

La valeur marchande du joueur n’est désormais plus estimée qu’à 1,8 million d’euros par Transfermarkt - sans doute aidé par sa participation au dernier mondial - , alors qu’elle avait atteint les 7 millions d’euros. Pour le Club de Bruges, il semble difficile de se débarrasser du joueur en espérant récupérer la mise investie.

Poussé vers la sortie

Le Club de Bruges cherche donc toujours une solution pour Gustaf Nilsson, tout comme pour Lynnt Audoor. L’attaquant suédois n’est actuellement que la troisième, voire la quatrième option en pointe, derrière notamment le duo Tresoldi et Vermant. Même si ces derniers sont courtisés, il semble peu probable que Nilsson voit son statut évoluer à l'ombre du Jan Breydel stadion.

Lire aussi… "J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

Ces derniers font partie des joueurs que le Club Bruges souhaite absolument conserver. Et si Tresoldi venait malgré tout à être vendu, le club recruterait quoi qu’il arrive un remplaçant. Pour Nilsson, en revanche, l’aventure au Jan Breydel semble toucher à sa fin. Son salaire conséquent ne facilite toutefois pas les choses et rend son départ, surtout à moindre coût, particulièrement compliqué.

Un joueur bradé

Cette saison, Gustaf Nilsson n’a même pas été retenu dans le groupe d’Ivan Leko lors des premières rencontres. Un signe qui ne laisse guère de place au doute : son avenir ne s'écrira pas à Bruges. La situation était déjà similaire l’hiver dernier, mais une blessure l’avait alors empêché de trouver un nouveau point de chute.

Le Suédois n’a pas été convié au stage estival, s’entraîne individuellement et aurait désormais très peu de contacts avec le reste du groupe au sein du club.

Le message envoyé par le Club Bruges est donc limpide : Gustaf Nilsson ne doit plus compter sur de nombreuses opportunités sportives et est invité à se trouver un nouvel employeur. Reste que, pour l’instant, la solution se fait attendre.

Des intérêts en Allemagne

Des clubs se sont manifestés, notamment en deuxième division allemande, mais le marché pour un attaquant de 29 ans reste limité. De plus, Gustaf Nilsson ne serait as convaincu par les pistes qui se présentent à lui. Il ne veut pas accepter n'importe quel club juste pour quitter Bruges.

On connaît désormais l’identité de certains clubs intéressés. Hanovre 96 et le Hertha Berlin, l'ancien club du nouveau numéro 10 d'Anderlecht Martin Winkler, figurent parmi les prétendants. Selon BILD, le club de la capitale allemande serait en tout cas passé à la vitesse supérieure et aurait réellement l’intention de le recruter.

Gustaf Nilsson a aujourd'hui 29 ans et se retrouve face à un choix important. Rester dans la "prison dorée" du Jan Breydel Stadion et continuer à percevoir un salaire confortable pendant encore deux ans, ou tenter un nouveau départ à un niveau inférieur pour essayer, à terme, un autre club plus huppé.

La décision est loin d’être évidente. Mais la situation sera à surveiller de très près dans les prochains jours. À Bruges, tout semble désormais fait pour lui compliquer la vie. Reste à savoir si la raison finira par l’emporter.

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