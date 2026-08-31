OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

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Photo: Nicolas Darimont
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Zalán Vancsa quitte Lommel pour poursuivre sa carrière en Suède, à Sirius. L'ailier hongrois met ainsi un terme à une aventure de plus de quatre ans dans le Limbourg. Son passage aura notamment été marqué par la montée en Pro League.

Zalán Vancsa avait rejoint Lommel en janvier 2022 en provenance du MTK Budapest. Dans un premier temps, il avait été prêté dans la foulée au club hongrois, avant de rejoindre définitivement Lommel durant l'été de la même année. Depuis, il s'était progressivement imposé comme un élément important du club limbourgeois.

Zalán Vancsa s'en va après plusieurs années

Au total, Zalán Vancsa aura disputé 93 rencontres sous le maillot de Lommel, pour un bilan de 19 buts et sept passes décisives. Il avait encore reçu du temps de jeu cette saison, participant aux trois premières rencontres de championnat.

Son absence de la sélection face au Cercle de Bruges avait donc de quoi interpeller. On en connaît désormais la raison : elle était directement liée à son transfert vers la Suède.

En 2024, Zalán Vancsa avait également été prêté à La Gantoise, puis au Roda JC. Il était ensuite revenu à Lommel, où il avait joué un rôle important lors des Promotion Play-Offs la saison dernière. Il avait également contribué à la montée du club en Jupiler Pro League en se montrant décisif lors de la double confrontation face à Dender.

Une nouvelle aventure en Suède

Le directeur sportif Jeffrey van As regrette son départ, mais considère également ce transfert comme une confirmation de la progression réalisée par Zalán Vancsa à Lommel. Selon lui, l'attaquant dispose désormais d'une belle opportunité en Suède, où il pourra se battre pour le titre national et une qualification européenne.

Zalán Vancsa quitte lui aussi Lommel avec beaucoup de reconnaissance. L'attaquant explique s'être senti chez lui dès son premier jour au club et se dit particulièrement fier d'avoir pu contribuer à la promotion obtenue avec ses équipiers.

Avec son transfert à l'IK Sirius, Zalán Vancsa ouvre désormais un nouveau chapitre de sa carrière. Lommel dit de son côté au revoir à un joueur qui, en un peu plus de quatre ans, aura occupé une place importante dans la progression sportive du club.

Le bourreau du RFC Liège

Les supporters du RFC Liège s'en souviennent peut-être, puisque c'est lui qui avait inscrit les deux buts de Lommel (1-2) lors du match retour au 1er tour des Promotion Play-offs en fin de saison dernière. Il avait ainsi été le véritable bourreau des Sang et Marine, qui avaient dû abandonner leur rêve de montée dans l'élite.

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