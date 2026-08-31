"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

Arthur Theate est officiellement de retour à Bologne. Le Diable Rouge a signé un contrat avec la formation italienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Francfort. Il retrouve ainsi un certain Domenico Tedesco, ancien entraîneur des Diables Rouges désormais à la tête des Rossoblù. Ce dernier s'est exprimé à propos du défenseur central belge en conférence de presse. Il s'est montré ravi de le compter dans son effectif.

Domenico Tedesco, cela fait peut-être un petit temps que vous n'avez plus entendu parler de lui. C'est bien normal, il n'est désormais plus l'entraîneur des Diables Rouges après son échec cuisant à l'Euro 2024, où la Belgique avait été éliminée en huitième de finale contre la France (1-0).

Depuis, le technicien italo-allemand n'a cependant pas chômé. Il a rejoint Fenerbahçe en septembre 2025 avant de se faire limoger en avril 2026. Début juin dernier, il a été nommé nouvel entraîneur de Bologne.

Domenico Tedesco ravi de retrouver Arthur Theate

L'entraîneur a récemment retrouvé Arthur Theate, qui vient de signer chez les Rossoblù. Il est heureux de le compter dans son effectif, comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Arthur est un joueur qui a beaucoup progressé ces dernières années et je l'ai vu et entendu très motivé. Je le connais bien, mais tout Bologne le connaît tout aussi bien."

"C’est important qu’il soit ici. Bologne le connaît, lui connaît Bologne. Je l’ai trouvé très motivé. Il est heureux d’être ici et nous sommes certains qu’il va nous donner un coup de main", a-t-il poursuivi.

Déjà à l'œuvre ce lundi ?



Ce lundi soir, Bologne affrontera l'Atalanta en déplacement. L'occasion de déjà voir Arthur Theate à l'œuvre ? "Pourquoi ne pourrait-il pas débuter demain ? Hier, il est arrivé et a passé les tests médicaux, mais il a effectué toute la préparation avec le groupe de l’Eintracht. Il pourrait également jouer, je n’ai pas encore décidé", a expliqué Domenico Tedesco.