"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate
Photo: © photonews
Deviens fan de Eintracht Francfort! 27

Arthur Theate est officiellement de retour à Bologne. Le Diable Rouge a signé un contrat avec la formation italienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Francfort. Il retrouve ainsi un certain Domenico Tedesco, ancien entraîneur des Diables Rouges désormais à la tête des Rossoblù. Ce dernier s'est exprimé à propos du défenseur central belge en conférence de presse. Il s'est montré ravi de le compter dans son effectif.

Domenico Tedesco, cela fait peut-être un petit temps que vous n'avez plus entendu parler de lui. C'est bien normal, il n'est désormais plus l'entraîneur des Diables Rouges après son échec cuisant à l'Euro 2024, où la Belgique avait été éliminée en huitième de finale contre la France (1-0).

Depuis, le technicien italo-allemand n'a cependant pas chômé. Il a rejoint Fenerbahçe en septembre 2025 avant de se faire limoger en avril 2026. Début juin dernier, il a été nommé nouvel entraîneur de Bologne.

Domenico Tedesco ravi de retrouver Arthur Theate

L'entraîneur a récemment retrouvé Arthur Theate, qui vient de signer chez les Rossoblù. Il est heureux de le compter dans son effectif, comme il l'a expliqué en conférence de presse : "Arthur est un joueur qui a beaucoup progressé ces dernières années et je l'ai vu et entendu très motivé. Je le connais bien, mais tout Bologne le connaît tout aussi bien."

"C’est important qu’il soit ici. Bologne le connaît, lui connaît Bologne. Je l’ai trouvé très motivé. Il est heureux d’être ici et nous sommes certains qu’il va nous donner un coup de main", a-t-il poursuivi.

Déjà à l'œuvre ce lundi ?


Ce lundi soir, Bologne affrontera l'Atalanta en déplacement. L'occasion de déjà voir Arthur Theate à l'œuvre ? "Pourquoi ne pourrait-il pas débuter demain ? Hier, il est arrivé et a passé les tests médicaux, mais il a effectué toute la préparation avec le groupe de l’Eintracht. Il pourrait également jouer, je n’ai pas encore décidé", a expliqué Domenico Tedesco.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eintracht Francfort
Arthur Theate

Plus de news

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

12:40
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

12:14
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

12:00
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

11:40
2
Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

10:30
2
L'ancien Gantois Jonathan David pourrait quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David pourrait quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

10:00
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

09:30
Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter" Réaction

Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

09:00
Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

09:15
Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

08:30
Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Réaction

Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

07:40
1
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

08:00
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

07:30
"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

07:00
Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie" Interview

Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie"

06:20
Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco

Officiel : Arthur Theate retrouve Bologne et Domenico Tedesco

30/08
Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

05:00
L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

22:53
La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

22:40
Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

22:38
Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht Analyse

Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht

22:00
Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

21:59
Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Réaction

Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde"

21:40
2
Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise Analyse

Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise

21:20
1
Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté Live

Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté

20:02
À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

21:00
Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

20:28
7
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

19:20
La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table

La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table

18:20
2
La RAAL tient-elle son nouveau Sami Lahssaini ? Marius Courcoul a laissé sa carte de visite Interview

La RAAL tient-elle son nouveau Sami Lahssaini ? Marius Courcoul a laissé sa carte de visite

17:50
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 31/8

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 31/8

00:00
🎥 Roméo Lavia marque son premier but pour Chelsea contre un ancien Anderlechtois

🎥 Roméo Lavia marque son premier but pour Chelsea contre un ancien Anderlechtois

17:20
Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

16:55
Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg

Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg

16:25
Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges

Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges

15:54

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Union Berlin Union Berlin 3-3 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Elversberg Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-2 Hoffenheim Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 3-0 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-0 Paderborn 07 Paderborn 07
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Hambourg Hambourg
Freiburg Freiburg 3-0 Werder Brême Werder Brême
FC Augsburg FC Augsburg 17:30 Schalke 04 Schalke 04

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table JoBg JoBg a propos de Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Pogi Pogi a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" JoBg JoBg a propos de Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved