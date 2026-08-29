🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
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🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ?
Photo: © photonews
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L'arbitre Wesli De Cremer a choisi de ne pas donner un pénalty qui paraissait assez évident. Et la VAR a décidé de ne pas changer la décision prise initialement.

L’arbitrage a une nouvelle fois suscité la polémique samedi soir en Jupiler Pro League. Lors de la rencontre entre Courtrai et Charleroi, une décision arbitrale surprenante a été prise en faveur de l’équipe locale, après qu’un centre d'Antoine Bernier, dans la surface de réparation, a heurté la main du défenseur courtraisien Kohon. L’arbitre Wesli De Cremer a laissé le jeu se poursuivre et, après vérification par la VAR, aucun penalty n’a finalement été accordé.

L’action a immédiatement fait froncer les sourcils des carolos. Depuis le flanc, Bernier a tenté d’adresser un centre au cœur de la surface, mais le ballon a touché le bras de Kohon.

De Cremer n’avait pas vu la main, si bien que la VAR a examiné les images afin de déterminer si une intervention était nécessaire. Finalement, la décision prise sur le terrain a été maintenue : pas de penalty pour Charleroi.

Le ballon a-t-il d’abord touché une autre partie du corps ?

La discussion porte principalement sur la manière dont le ballon est arrivé jusqu’au bras de Kohon. Selon les commentateurs de la rencontre, les images semblaient montrer que le ballon avait peut-être d’abord touché une autre partie du corps du défenseur avant de heurter sa main.

Lire aussi… Un samedi soir seul en tête ! Dans la douleur, Charleroi réussit le quatre à la suite

Cela pourrait expliquer pourquoi la VAR a décidé de ne pas demander à Wesli De Cremer de consulter les images et de ne pas modifier la décision de l’arbitre. La question reste toutefois de savoir si la position et le mouvement du bras étaient suffisamment problématiques pour justifier malgré tout un penalty.

À Charleroi, on était convaincu qu’il y avait main

Pour Charleroi, cette action est évidemment particulièrement frustrante, d’autant que la rencontre était encore totalement indécise à ce moment-là. Les "Zèbres" se demanderont certainement pourquoi la VAR n’est pas intervenue alors que le ballon semblait avoir clairement touché le bras d’un défenseur de Courtrai. Ils ont en tout cas vivement contesté la décision et le quatrième arbitre a lui aussi été assailli de questions.

Cette décision devrait sans doute relancer les débats dans le football belge. D’autant que le patron de l’arbitrage, Jonathan Lardot, avait déjà indiqué auparavant qu’il examinait de manière critique les prestations arbitrales et les décisions de la VAR des dernières journées.

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