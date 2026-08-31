Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

Sauf retournement de situation, le RSC Anderlecht devrait bien délier les cordons de sa bourse pour s'offrir Santi Garcia. L'Espagnol doit venir renforcer le milieu de terrain des Mauves qui, on l'a vu ce dimanche, en ont cruellement besoin.

En effet, ce dimanche, Santi Garcia (24 ans) ne figurait pas dans la sélection de Gil Vicente dimanche pour le match de championnat face à Famalicão. C’est un signe clair qu'un transfert est dans les tuyaux et sauf surprise, ce transfert sera direction le RSC Anderlecht.

Les négociations seraient à un stade avancé et les Bruxellois devraient débourser environ 8 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus. Antoine Sibierski va donc réaliser le plus gros transfert de son premier mercato, sans aller jusqu'aux 11 à 12 millions d'euros demandés par Gil Vincente.

As escolhas iniciais do mister Luís Pinto para hoje 📝#NinguémPáraEstaCorrente pic.twitter.com/0NuuXECtvF — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) August 30, 2026

Pas étonnant que ce poste soit celui où Sibierski a décidé de frapper fort. Après les départs de Nathan De Cat et Nathan Saliba, le secteur de l'entrejeu est tout simplement déforcé, et cela s'est vu contre l'USG : Anderlecht a perdu le match au milieu de terrain.



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Vitor Bruno n'a pas souhaité s'exprimer concernant le mercato qui se termine jeudi, sauf en quelques mots : "L'équipe ne sera pas totalement différente dans une semaine. La direction connaît nos besoins, il y a un échange permanent. Mais je ne prends pas les décisions", s'est contenté de déclarer le Portugais.

Anderlecht a cruellement besoin de Santi Garcia

Un renfort au milieu fait clairement partie de ces besoins. Enric Llansana a souvent été dépassé cette saison, Marco Kana a livré son moins bon match de la saison et derrière eux... c'est tout simplement le néant après le départ de Saliba. Santi Garcia, s'il arrive, sera un titulaire en puissance.

Le transfert de García ne semble donc pas être uniquement une réaction au derby perdu. Le match au Dudenpark a simplement mis en évidence, de manière particulièrement flagrante, les raisons pour lesquelles Sibierski cherche encore une solution.

García n’est d’ailleurs pas un simple récupérateur. L’Espagnol peut aussi créer du jeu et peut ainsi amener à Anderlecht davantage de technique et de créativité. Il dispose également de qualités physiques suffisantes pour ne pas disparaître d’un match lorsque le rythme et l’intensité augmentent, comme ce dimanche au Parc Duden - ou plus tard cette saison en Coupe d'Europe.

Du côté des départs, Vitor Bruno ne peut évidemment que croiser les doigts. "Si nous allons encore perdre des joueurs ? Nous avons déjà perdu des joueurs majeurs cet été et si nous en perdons encore, c'est comme ça. On ne contrôle pas ça. Si un club arrive avec une grosse offre, ils tomberont peut-être d'accord, je ne sais pas", soupire le Portugais d'un air résigné.