"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions
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La Gantoise réalise pour l'instant un début de saison parfait avec neuf points sur neuf pris en trois rencontres. Dimanche, les Buffalos sont venus à bout du champion en titre, le Club de Bruges, en s'imposant sur le score de 2-1. De quoi rendre l'ancien défenseur de l'Union Saint-Gilloise Christian Burgess heureux.

Le début de saison de La Gantoise se passe pour le mieux. Non seulement, les Buffalos réalisent pour l'instant un départ parfait en Pro League, mais le club a aussi validé son ticket pour la Conference League. L'état d'esprit est donc très positif.

"Nous prenons neuf points sur neuf, c'est le départ parfait", a souligné Christian Burgess. "Il est clair que nous sortons d'un programme chargé, mais cette victoire nous permet de terminer le mois de la meilleure des manières. J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial cette saison."

Encore des axes d'amélioration

Le défenseur anglais est cependant conscient qu'il y a encore des axes d'amélioration : "Nous pouvons construire sur ce que nous avons montré aujourd'hui, mais il y a évidemment encore des points à améliorer."

Une chose est sûre, il ne regrette pas son transfert à La Gantoise en provenance de l'Union Saint-Gilloise : "Si je suis un bon transfert ? Je vous laisse en juger. Mais je suis en tout cas très satisfait de mon choix de rejoindre Gand. C'est un groupe formidable avec lequel travailler."

"L'ambiance était vraiment incroyable. J'ai regardé le public et j'ai vu tellement de visages heureux. Nous voulions rendre quelque chose aux supporters pour leur soutien, les faire vibrer. Nous leur sommes très reconnaissants", a-t-il ajouté.

Lire aussi… Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Un objectif clair avec La Gantoise

Christian Burgess sait que la saison ne fait cependant que commencer et reste donc prudent, mais a un objectif clair avec La Gantoise : "Nous n'avons encore disputé que trois matchs de championnat, la route est donc encore longue. Notre objectif est de créer une dynamique positive autour de ce club."

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