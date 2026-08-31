Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Le Sporting de Charleroi est la seule équipe à avoir réalisé un impressionnant 12 sur 12 en ce début de championnat. Les Zèbres sont venus à bout de Courtrai en s'imposant 1-3 samedi. De quoi impressionner l'ancien Carolo Philippe Albert ? Le consultant a réagi à ce nouveau succès des hommes de Mario Kohnen et a notamment fait part de son admiration pour un cadre des Zèbres.

Le Sporting de Charleroi a pris les trois points face à la seule formation, avec Louvain, n'ayant pas encore pris le moindre point en ce début de saison. Les Courtraisiens, fraîchement promus dans l'élite, commencent difficilement leur retour en D1A. Le succès carolo était ainsi attendu, souligne Philippe Albert : "Charleroi a signé, à Courtrai, une formation déjà dans les difficultés, une victoire attendue. Parce que les Zèbres restaient sur un 9 sur 9 et qu’ils ne boxent plus dans la même catégorie que des adversaires comme celui-là."

Philippe Albert impressionné par Kevin Van Den Kerkhof

"Même sans son capitaine Ousou, le Sporting a été solide, avec un duo Khalifi-Boukamir très bon dans la ligne médiane et un Kevin Van Den Kerkhof qui est sans conteste, et de semaine en semaine, l’un des meilleurs joueurs de notre championnat. Je ne comprendrai jamais comment aucun club n’est encore venu à charge pour tenter de l’engager, même s’il a 30 ans. Pourtant, ce latéral droit aurait sa place partout en Belgique tant ses qualités sont importantes et son apport énorme. Mieux, il pourrait évoluer dans un club du subtop en France, par exemple", a poursuivi Philippe Albert au micro de nos confrères de Sudinfo.

"En attendant, dans un championnat où personne n’est à l’abri et où il faut au plus vite mettre les atouts de son côté, Charleroi répond présent."

Le Sporting de Charleroi dans le top 5 cette saison ? Philippe Albert reste prudent

Malgré ce bon début de championnat, Philippe Albert reste cependant prudent concernant les ambitions carolos : "Mais de là à parler déjà de top 5, il y a un pas que je me refuse de franchir pour l’instant, parce que Genk reste malgré tout supérieur, La Gantoise commence à trouver son rythme de croisière, Anderlecht est plus fort que la saison dernière alors que le Club de Bruges et l’Union sont toujours là."

"Par contre, si le club hennuyer bat ou bouscule l’Union Saint-Gilloise samedi prochain, il pourra revoir ses ambitions à la hausse…", a-t-il conclu. En cas de succès face aux Bruxellois, qui réalisent actuellement un sept sur neuf, les Zèbres enverraient très clairement un message aux autres équipes de Pro League. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h00 samedi prochain au Mambourg. Les Carolos pourront ainsi compter sur leur public pour les pousser vers un cinquième succès de suite.





Un calendrier moins compliqué sur le papier ensuite

Après cette rencontre face à l'Union Saint-Gilloise, la suite du calendrier carolo sera sur le papier moins compliquée. Charleroi affrontera Zulte Waregem et le Cercle de Bruges avant un important déplacement à Sclessin pour le choc wallon.