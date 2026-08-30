L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point
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L'Antwerp recevait Saint-Trond ce dimanche après-midi. Le Great Old restait sur de belles performances mais a subi une sacrée désillusion, s'inclinant largement face à des Canaris qui signent donc là leur première victoire de la saison.

Florent Malice

Westerlo prend son premier point face à Zulte Waregem, qui cale

Dans le dernier match de cette 4e journée de Jupiler Pro League, le KVC Westerlo recevait Zulte Waregem. Un choc des extrêmes puisque les Campinois n'avaient pas encore pris un seul point, là où Zulte reste invaincu. Les Flandriens ne se sont toujours pas inclinés, mais calent à nouveau, concédant leur deuxième partage de la saison, tandis que Westerlo a pris son premier point (2-2).

Shunsuke Saito avait rapidement ouvert le score en faveur de Westerlo (8e), tandis que Tobias Hedl égalisait à la 25e minute. En seconde période, les locaux reprenaient l'avantage sur penalty via Norman Bassette (48e, 2-1), mais Hedl s'offrait finalement un doublé pour offrir un point à Zulte Waregem (63e, 2-2). Westerlo, avec ce point, quitte le fond du championnat, désormais occupé par OHL et le KV Courtrai, seules équipes n'ayant pris aucun point cette saison. 

L'Antwerp recevait Saint-Trond ce dimanche après-midi. Le Great Old restait sur de belles performances mais a subi une sacrée désillusion, s'inclinant largement face à des Canaris qui signent donc là leur première victoire de la saison.

Après la défaite du Club de Bruges à La Gantoise, c'est, l'air de rien, la surprise de ce week-end en Jupiler Pro League. L'Antwerp, auteur d'un bon début de saison, a pris une véritable gifle à domicile face à un Saint-Trond qui avait pourtant, de son côté, du mal à se lancer.

Les Canaris restaient pourtant sur une sacrée désillusion, en plus d'un déplacement délicat et assez lointain. Jeudi dernier, STVV s'était incliné (4-2) sur la pelouse de l'Omonia Nicosie, manquant son objectif estival, à savoir la qualification pour la phase de ligue de l'Europa League.

Des lendemains européens qui n'ont cependant pas eu de conséquences sur les Trudonnaires. Dès la 9e minute, Ryotaro Araki profitait d'une sortie complètement ratée de son compatriote Brandon Nozawa pour offrir l'avantage à son équipe. Narh et Frey manquaient l'opportunité de remettre l'Antwerp dans le match à la pause.

Première victoire de la saison pour STVV 

En seconde période, Nozawa empêchait Sebaoui de faire le break, et le Great Old en profitait : peu avant l'heure de jeu, Porozo trompant Kokubo de la tête (58e, 1-1). Mais à l'approche du dernier quart d'heure, c'est encore Saint-Trond qui frappait à deux reprises.

Lire aussi… Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

Ryan Merlen, l'homme en forme de ce début de saison côté trudonnaire, offrait en effet deux passes décisives presque coup sur coup. La première pour Samed Bazdar qui, depuis l'entrée du grand rectangle, lobait Nozawa (73e, 1-2). Un autre japonais, Matsuzawa, trompait ensuite Nozawa à la 76e (1-3). Un doublé de Bazdar faisait 1-4 en fin de rencontre.

Avec cette victoire, Saint-Trond se met enfin en ordre de marche - même si les Canaris restaient toutefois invaincus en ce début de saison avec deux partages. Leur rencontre face à l'Union Saint-Gilloise a été reportée au 2 septembre prochain pour cause de barrage européen. 

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