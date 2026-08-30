L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

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L'Antwerp recevait Saint-Trond ce dimanche après-midi. Le Great Old restait sur de belles performances mais a subi une sacrée désillusion, s'inclinant largement face à des Canaris qui signent donc là leur première victoire de la saison.