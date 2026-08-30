Analyse Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
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Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht
Photo: © photonews
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Collectivement et individuellement, l'Union Saint-Gilloise s'est montrée supérieure à Anderlecht dans le derby bruxellois. Voici les cotes des hommes de David Hubert.

Koffi (6) : une bonne intervention pour se mettre en jambe face à Maamar après un peu plus de cinq minutes, une sortie de justesse dans les pieds de Sikan avant la mi-temps. Moins mis à contribution en deuxième mi-temps.

Mac Allister (6) : le jeu ne penchait pas de son côté, l'Argentin a d'avantage été provoqué par Nga Kana en début de match mais s'en est sorti sans trop de problèmes. Mais avec tout de même son sixième carton jaune en six matchs cette saison.

Sylla (6,5) : impitoyable dans ses duels aériens mais auteur de deux erreurs de concentration qui n'ont finalement pas prêté à conséquence. Une grosse occasion sur corner en première mi-temps, conclue par une tête hors-cadre.

Kričfaluši (6) : pour sa première titularisation, le Tchèque a été challengé en début de match, parfois pris entre deux chaises sur les combinaisons anderlechtoises. Mais il a moins été mis en danger par la suite

Patris (6) : moins présent que Guilherme sur l'autre flanc, il n'en a pas moins été assez fiable face à un Augustinsson qu'on a connu plus menaçant.

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L'Union dominatrice au milieu

Van de Perre (8) : Au four et au moulin dans l'entrejeu. Comme à son habitude, nous direz-vous, mais sans doute un peu plus encore. L'incarnation de l'intensité unioniste au cœur du jeu. N'a pas laissé le moindre espace aux créatifs mauves. Ce qui explique notamment le match assez discret de Lukáš Ambros.

Zorgane (7) : de retour en forme, l'Algérien a retrouvé toute sa facilité balle au pied. Avec quelques son volume de jeu habituel, quelques offrandes en profondeur en deuxième mi-temps lorsque les espaces s'ouvraient, mais aussi un peu de gourmandise sur certains gestes techniques.

Zeneli (7,5) : pas le plus souvent trouvé dans le jeu mais une infiltration bien sentie pour ouvrir le score et des corners parfaitement donnés.

Biondic confirme son regain de forme

Guilherme (8) : omniprésent pour donner le tournis à Maamar et faire les efforts nécessaires pour revenir sur les montées du latéral anderlechtois. Un véritable caviar pour lancer Zeneli vers le 1-0. Encore du jus pour faire le spectacle et faire remonter le bloc en deuxième mi-temps grâce à sa qualité technique.

Biondic (7,5) : discret en début de match, il a ensuite mieux choisi ses moments pour dézoner et combiner ou partir en profondeur. Avec comme illustration parfaite son but, qui mélange les deux registres.

Rodriguez (6) : de retour après une période difficile sur le plan personnel, il a retrouvé ses courses de cheval fou qui ont donné du fil à retordre à la défense anderlechtoise. Avec le déchet technique qui va avec, mais le staff ne lui en tiendra pas rigueur vu la débauche d'effort et le pressing constant.

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