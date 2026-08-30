Analyse Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise

Florent Malice
Florent Malice depuis le Parc Duden
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Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews
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Ca faisait longtemps que le bilan des joueurs du RSC Anderlecht n'avait pas été aussi mauvais, mais il faut se rendre à l'évidence : ce dimanche, les Mauve & Blanc sont totalement passés à côté de leur match. Peu de joueurs obtiennent la moyenne.

Coosemans (5)

Il remporte un face-à-face, mais ça ne compense pas des relances compliquées et un troisième but qu'on peut considérer comme pour lui. À sa décharge, sa défense l'a complètement lâché.

Augustinsson (4)

Franchement trop léger ce soir, on le sentait à la limite de la rupture en permanence. Ce qui fait que son apport offensif, déjà limité, était forcément totalement inexistant.

Pétrot (4,5)

Un peu en-dessous de son niveau habituel - à moins qu'en réalité, ce soit ce style tout en longues jambes et en interventions spectaculaires qui ne passe pas une fois que le niveau s'élève. On attendait de le voir face à une très bonne équipe : il a raté le premier test, sans être le moins bon de la défense.

Biancone (3)

À côté de la plaque à la fois sur le plan footballistique et dans l'attitude. Il tente un coup de pression sur un Unioniste... une minute avant de se faire complètement rouler dans la farine sur le 2-0, et ce n'était pas la première fois qu'il était battu. Face à un adversaire capable de crochets courts, il est perdu.

Maamar (6)

Le plus à son avantage, du moins en première période, avec énormément de grinta qui ne lui a pas pour autant coûté en justesse. Un superbe raid dont il devient coutumier. Malheureusement, ses centres n'ont pas trouvé leur cible.

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Kana (4,5)

Beaucoup trop lent en possession, il a perdu quelques ballons dangereux. L'entrejeu unioniste a totalement pris le dessus sur celui du RSCA (et Marco Kana n'est pas le seul à blâmer pour ça).

Llansana (4,5)

L'autre coupable, le voilà : Enric Llansana est déjà limite face à des adversaires du niveau de Beveren, et face à l'Union, on l'a sans surprise vu dépassé. Pas tant dans ses interventions que dans la transmission de balle. Si Santi Garcia débarque, c'est probablement lui qui en fera les frais au final.

Ambros (5)

Après des débuts sensationnels, il accuse un peu le coup. Très discret, il a réussi l'un ou l'autre geste avant de disparaître comme toute son équipe. Le Tchèque manque peut-être encore de la personnalité nécessaire pour réagir dans ce genre de match. 

Nga Kana (5)

Rien à se reprocher car il a tenté ce qu'il pouvait, sans succès. Si ce n'est, peut-être, cette frappe alors qu'il était placé idéalement, et qui aurait dû trouver le cadre. Il a disparu en seconde période avant de sortir.

Sikan (4)

Toujours la même grinta mais cette fois, elle s'est accompagnée d'imprécision technique devant. Ses coups-francs, qui ont impressionné en début de saison, étaient assez mal donnés cette fois. Difficile à blâmer cependant au vu de ce qu'il donne. 

Cvetkovic (4,5)

Mihajlo Cvetkovic a une qualité incroyable : cette capacité à obtenir la faute même quand il ne peut plus rien faire du ballon. L'Union est tombée dans le panneau plusieurs fois. Pour le reste, c'était insuffisant aussi dans son chef. 

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