Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Moussa N'Diaye souhaite quitter Anderlecht pour retourner à Schalke. Les Mauves sont ouverts à son départ, mais devront régler un problème important dans leur effectif.



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