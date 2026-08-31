Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation
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Adriano Bertaccini semble bel et bien se diriger vers un départ du Sporting d'Anderlecht. Des discussions sont en cours afin de lui trouver un nouveau club. Le Servette FC Genève, Schalke 04, qui doit encore vendre un attaquant avant de pouvoir recruter, et le Hertha Berlin sont intéressés, comme nous pouvons vous le confirmer. Selon nos confrères du Soir, le CSKA Moscou serait également sur les rangs.

Si Adriano Bertaccini quitte bel et bien Anderlecht cet été, cela se fera sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La fin du mercato approche et tout devrait ainsi s'accélérer dans ce dossier.

Adriano Bertaccini  est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le Sporting d'Anderlecht

Adriano Bertaccini est actuellement encore sous contrat avec les Mauves jusqu'au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est actuellement estimée à quatre millions d'euros selon Transfermarkt. L'ancien joueur du RFC Liège a signé à Anderlecht à l'été 2025 en provenance de Saint-Trond et a depuis disputé un total de 47 matchs. Le natif de Charleroi a au total planté neuf buts et délivré six assists.

Le temps presse désormais pour les différentes parties afin d'arriver à un transfert. Plusieurs clubs sont intéressés par Adriano Bertaccini, mais reste à voir si un accord parviendra à être trouvé pour parvenir à un prêt avec option d'achat. Le Servette FC Genève, Schalke 04 et le CSKA Moscou semblent être les solutions les plus concrètes pour le moment. Les prochains jours s'annoncent véritablement décisifs pour la suite de la carrière du buteur de 26 ans.

Plusieurs destinations possibles pour Adriano Bertaccini, mais un obstacle pour Schalke 04

Reste désormais à savoir quelle destination va privilégier Adriano Bertaccini. Plusieurs possibilités s'offrent à lui et elles semblent toutes intéressantes. À noter que Schalke 04 n'est pas encore prêt à l'accueillir tout de suite parce que le club allemand doit encore vendre un attaquant. Cela pourrait être évidemment un frein à un éventuel transfert vers le club de Bundesliga.

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