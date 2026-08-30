Réaction Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde"

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde"
Photo: © photonews
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David Hubert était un entraîneur heureux en conférence de presse. Son équipe s'est montrée bien supérieure à Anderlecht et s'est méritoirement imposée. Il était toutefois un peu moins souriant au moment d'évoquer l'absence de Mohammed Fuseini.

Un derby remporté sans forcer, trois buts marqués, une deuxième clean sheet de rang, 7 points sur 9 pour lancer la saison : l'Union Saint-Gilloise a vécu un dimanche sans fausse note contre Anderlecht.

Les Mauves n'ont pas sur répondre à l'intensité de leur adversaire, après avoir pourtant élevé ses standards en ce début de saison. David Hubert ne pouvait qu'être satisfait du comportement des siens face à ce Sporting new look.

L'Union a retrouvé son football

"Les bases sont là. Le football, c'est toujours faire mieux que lors du dernier match. Et le dernier match n'avait pas été bon, celui-ci l'a été. Il y avait plus les accélérations, les changements de rythme que nous recherchons", commence-t-il en conférence de presse.

Les consignes ont été respectées à la lettre par ses joueurs : "Il y avait beaucoup d'intensité. En deuxième mi-temps un peu moins, mais on a su planter ce troisième but. On a été irréprochables, très présents de la première à la dernière minute".

Fuseini sur le départ

Garder le zéro derrière, voilà qui fait du bien après la fragilité défensive affichée contre Bodo Glimt en Ligue des Champions : "De fait, il y a un nouvel équilibre à trouver. En prenant les trois défenseurs et le gardie, on a changé trois joueurs sur les quatre. Ondrej (Kričfaluši) a bien fait du bien, il a amené une certaine versatilité avec son passé de milieu défensif".

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L'entraîneur saint-gillois a également été interrogé sur l'absence de Mohammed Fuseini. Le petit Ghanéen était un titulaire de ce début de saison mais n'était pas sur la feuille de match. "C'est une période de merde", a répondu Hubert, confirmant à demi-mot que son joueur était sur le départ, à son grand regret. L'absence d'Ousseynou Niang s'explique en revanche par une alerte musculaire.
 

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