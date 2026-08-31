Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant
Photo: © photonews
Deviens fan de KRC Genk! 2067

Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.

Nicolas Baccus

HERE WE GO

Fabrizio Romano affirme désormais qu'un accord a été conclu entre Genk et Liverpool pour le transfert de Lucca Brughmans. Le spécialiste des transferts a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le deal va se conclure.

Il confirme le montant de 35 millions d'euros évoqué. Romano écrit que le jeune Belge de 18 ans devrait rejoindre les Reds à l'été 2027. Quelques formalités doivent encore être finalisées après la visite médicale du joueur.

Lucca Brughmans s'apprête à franchir un immense cap dans sa carrière, lui qui a été formé à l'Antwerp, au PSV et au KRC Genk.

Nicolas Baccus

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans devrait rejoindre Liverpool pour un montant de 35 millions d'euros, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri et le journaliste de Het Laatste Nieuws Bob Faesen. Il passerait actuellement ses tests médicaux.

En cas de transfert de Giorgi Mamardashvili vers Nottingham Forest, le gardien belge de 18 ans deviendra le portier numéro 2 des Reds. Dans le cas contraire, il restera à Genk sous la forme d'un prêt.

Le jeune joueur est devenu le titulaire dans les cages limbourgeoises depuis les play-offs de la saison dernière. Il a disputé les quatre premiers matchs de championnat en tant que titulaire.

Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.

L'information ne vient pas de n'importe où : Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, affirme en effet que le KRC Genk serait en discussions avec Liverpool concernant son jeune gardien de but Lucca Brughmans. Les Reds s'attendent en effet à perdre l'un de leurs gardiens en cette fin de mercato.

Toujours d'après Romano, Giorgi Mamardashvili (25 ans) serait en effet en discussions afin de rejoindre Nottingham Forest pour aller y chercher du temps de jeu. Le gardien de but international géorgien est n°2 chez les Reds, derrière Alisson Becker. Il n'a disputé que 20 matchs sous le maillot de Livrpool depuis sa signature en 2024.

Lucca Brughmans déjà sur le départ ? 

Ce serait un coup dur pour Genk de perdre Lucca Brughmans dès cet été, car le jeune portier est présenté depuis de longs mois comme l'un des plus grands talents du centre de formation, successeur des Courtois, Vandevoordt, Casteels ou encore Penders qui ont fait la réputation du club. 

Il y a deux ans, Mike Penders avait d'ailleurs signé en faveur de Chelsea après quelques matchs seulement. Le jeune portier genkois avait cependant dans la foulée été prêté par les Blues au Racing, qui avait pu profiter de son talent pour la saison qui s'était ensuivie. Cette fois, Liverpool envisagerait directement de faire de Brughmans la doublure d'Alisson pour remplacer Mamardashvili. 

La direction de Liverpool garderait d'ailleurs un oeil sur Lucca Brughmans pour le futur : il est donc possible que le gardien belge, capitaine de l'équipe nationale U19, rejoigne les Reds en 2027 plutôt que cet été. Quoi qu'il en soit, l'intérêt est concret et Brughmans risque, comme Penders, de ne pas faire de vieux os dans son club formateur...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk

Plus de news

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

12:40
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

11:40
2
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

09:30
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

12:00
Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

10:30
2
"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

11:00
Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter" Réaction

Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

09:00
Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

09:15
L'ancien Gantois Jonathan David pourrait quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David pourrait quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

10:00
Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Réaction

Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

07:40
1
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

08:00
Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

08:30
"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

07:00
Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie" Interview

Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie"

06:20
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

07:30
Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

05:00
Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

Dernier obstacle franchi : le KRC Genk va perdre l'un de ses cadres absolus

21:59
L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

22:53
La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

La première gifle de Vitor Bruno : "C'est ma responsabilité, c'est ce que j'ai dit aux supporters"

22:40
Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht Analyse

Guilherme fait danser Maamar, sixième jaune pour Mac Allister : les notes de l'Union contre Anderlecht

22:00
Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Réaction

Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde"

21:40
2
Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

Challenger Pro League : Coup d'arrêt pour Virton, les Francs Borains rebondissent

22:38
Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise Analyse

Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise

21:20
1
Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté Live

Anderlecht pousse...et laisse des espaces à l'Union - Direct Commenté

20:02
Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion

20:28
7
À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

À peine arrivé, Axel Witsel bat presque un record en Ligue 1

21:00
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le successeur de Niang dans le pays de Mac Allister

19:20
La RAAL tient-elle son nouveau Sami Lahssaini ? Marius Courcoul a laissé sa carte de visite Interview

La RAAL tient-elle son nouveau Sami Lahssaini ? Marius Courcoul a laissé sa carte de visite

17:50
La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table

La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table

18:20
2
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 31/8

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 31/8

00:00
🎥 Roméo Lavia marque son premier but pour Chelsea contre un ancien Anderlechtois

🎥 Roméo Lavia marque son premier but pour Chelsea contre un ancien Anderlechtois

17:20
Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

Un homme fort de l'Antwerp en route pour le Brésil et un club historique de Rio ?

16:55
Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg

Diego Moreira à peine parti : un belge du Club de Bruges dans le viseur de Strasbourg

16:25
Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges

Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges

15:54
Un (ancien) taulier de Genk proche d’un retour en Espagne chez un finaliste de Coupe d'Europe ?

Un (ancien) taulier de Genk proche d’un retour en Espagne chez un finaliste de Coupe d'Europe ?

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 2-1 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table JoBg JoBg a propos de Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Pogi Pogi a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" JoBg JoBg a propos de Nouvel Anderlecht, même déconvenue : l'Union s'offre le derby sans discussion Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved