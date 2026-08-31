Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures
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À Anderlecht, le mercato pourrait encore réserver plusieurs mouvements dans le sens des départs. Adriano Bertaccini fait partie des joueurs qui pourraient bien partir. Plusieurs clubs seraient intéressés.
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures
C'est finalement l'Italie qui semble être la destination la plus probable pour Mario Stroeykens. Deux clubs italiens ont manifesté leur intérêt pour le joueur de 21 ans et les différentes parties espèrent parvenir à un accord dans les prochaines 24 heures, rapporte La DH Les Sports+.
Fin du mercato estival très prochainement
Le mercato estival fermera ses portes ce jeudi soir et l'avenir de Mario Stroeykens devrait donc rapidement se préciser. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour le milieu de terrain bruxellois de 21 ans. Affaire à suivre.
À Anderlecht, le mercato pourrait encore réserver plusieurs mouvements dans le sens des départs. Adriano Bertaccini fait partie des joueurs qui pourraient bien partir. Plusieurs clubs seraient intéressés.
Parmi les quatre joueurs annoncés sur le départ, Mario Stroeykens, César Huerta, Ludwig Augustinsson et Adriano Bertaccini, plusieurs n'avaient déjà pas fait le déplacement au Kazakhstan jeudi dernier pour le match d'Anderlecht face au Kairat Almaty. Un signal particulièrement clair concernant leur avenir.
Adriano Bertaccini avait, lui, bien pris la direction du Kazakhstan, mais ses perspectives sous les ordres de Vitor Bruno ne semblent guère plus réjouissantes. Le Belge avait encore sauvé Anderlecht lors de la première journée face à la RAAL La Louvière, mais n'a disputé que quatre petites minutes au total contre le PAOK et Beveren.
Adriano Bertaccini ne devrait plus recevoir beaucoup d'occasions à Anderlecht
L'attaquant ne laisse pourtant pas une mauvaise impression. Son profil ne semblerait cependant pas totalement correspondre au système de son nouvel entraîneur. Avec Mihajlo Cvetković et Danylo Sikan, plusieurs joueurs se trouvent déjà devant lui dans la hiérarchie. La signature de Tawfik Bentayeb ne devrait pas non plus arranger sa situation.
Les Mauves souhaitent donc trouver une solution, temporaire ou définitive, pour le joueur arrivé de Saint-Trond il y a un an. Bertaccini s'était illustré chez les Canaris grâce à ses nombreux buts, mais n'est jamais totalement parvenu à confirmer son potentiel à Anderlecht, notamment en raison de plusieurs blessures.
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Saint-Étienne et Norwich City s'intéressent à Adriano Bertaccini
Un départ semble donc se profiler. Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, plusieurs clubs se seraient déjà manifestés. Bertaccini pourrait notamment devenir le successeur de Lucas Stassin dans l'hypothèse où ce dernier quitterait Saint-Étienne cet été.
L'Angleterre s'intéresse également à l'attaquant belge. Norwich City aurait ainsi frappé à la porte d'Anderlecht pour tenter de le recruter. Le dossier est encore loin d'être bouclé, mais les chances de voir Bertaccini terminer la saison sous le maillot mauve semblent de plus en plus faibles.
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