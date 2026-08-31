OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

L'aventure de Cédric Hatenboer à Anderlecht est officiellement terminée. Recruté par les Mauves durant l'hiver 2025 contre environ 2,5 millions d'euros, avant de rejoindre Bruxelles l'été suivant, le milieu de terrain néerlandais retourne définitivement dans son pays natal. Il s'est engagé avec le Sparta Rotterdam jusqu'au 30 juin 2030, où il tentera de relancer sa carrière.

Pour Cédric Hatenboer, ce transfert signifie un retour dans sa ville natale, mais aussi en Eredivisie. Le milieu de terrain s'était fait un nom à l'Excelsior Rotterdam, où il était considéré comme l'un des jeunes talents intéressants du championnat néerlandais. Anderlecht avait suffisamment cru en son potentiel pour débourser environ 2,5 millions d'euros à l'été 2025.

Un investissement qui n'a finalement que très peu porté ses fruits à Bruxelles. Il n'est jamais parvenu à se faire une place de titulaire au Sporting. La concurrence était importante dans l'entrejeu et le Néerlandais n'a pas suffisamment convaincu le staff sportif.

D'un investissement important à un joueur devenu superflu

Son arrivée s'inscrivait pourtant dans la stratégie d'Anderlecht, qui souhaitait attirer de jeunes joueurs disposant d'une importante marge de progression. Cédric Hatenboer avait montré à l'Excelsior qu'il possédait l'intensité et les qualités techniques nécessaires, mais sa progression s'est arrêtée à Bruxelles.

L'hiver dernier, Anderlecht avait donc décidé de lui permettre d'accumuler de l'expérience aux Pays-Bas. Hatenboer avait été prêté à Telstar pour une demi-saison, disputant au total 17 rencontres officielles.

Ce prêt n'a toutefois pas suffi à relancer son avenir à Anderlecht. Il est devenu clair que le milieu de terrain ne faisait plus partie des plans de la direction sportive. Un transfert définitif apparaît donc comme la solution la plus logique.



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Un retour à Rotterdam

Le Sparta Rotterdam lui offre désormais l'occasion de relancer sa carrière. L'entraîneur Rogier Meijer dispose ainsi d'une option supplémentaire dans l'entrejeu, tandis que Cédric Hatenboer retrouve le championnat dans lequel il s'était révélé.