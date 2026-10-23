Après avoir critiqué Gianni Infantino, la Confédération asiatique de football a décidé de soutenir sa candidature pour un nouveau mandat à la FIFA.La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

Il y a quelques jours, Gianni Infantino essuyait de vives critiques au sein du football. Désormais, le président de la FIFA peut compter sur le soutien de l'une des confédérations qui s'étaient opposées à lui. L'Asie a décidé de soutenir sa candidature pour un nouveau mandat.

Ce vendredi, à Tokyo, Cheikh Salman ben Ebrahim al-Khalifa n'a laissé aucune place au doute. Le président de l'AFC a assuré à Infantino que les fédérations asiatiques étaient derrière lui.

Un retournement de veste ?

L'Asie avait critiqué le projet d'Infantino de permettre à des investisseurs privés de prendre part aux grandes compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde. L'Europe et la Concacaf avaient marqué leur opposition. La contestation était allée jusqu'à des appels à sa démission.

Mais les excuses présentées par Infantino semblent avoir changé la donne. Cheikh Salman n'a pas cherché à cacher leurs différends, tout en estimant qu'il était temps de travailler à nouveau ensemble.

Aucun autre candidat pour le moment



L'élection présidentielle de la FIFA se tiendra en mars et les éventuels candidats ont jusqu'au 18 novembre pour se manifester. Pour l'heure, personne ne s'est officiellement lancé face à Infantino. L'UEFA a comme plan de pousser Arsène Wenger à se présenter pour faire barrage.