"En interne, il n'y avait pas de doutes" : Colin Coosemans refuse de parler de crise à Anderlecht

Anderlecht a retrouvé de l'efficacité face au Jagiellonia Bialystok. Colin Coosemans explique comment les Bruxellois ont réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires en Pologne.

Anderlecht avait besoin de points après ses deux défaites en Europa League. Les Bruxellois sont allés les chercher en Pologne, avec une victoire 0-3 contre le Jagiellonia Bialystok. Après la rencontre, Colin Coosemans a expliqué les consignes qui ont permis à son équipe de faire la différence.

Le Sporting avait décidé de ne pas laisser les Polonais construire leur jeu. Dès les premières minutes, les Anderlechtois ont multiplié les courses pour récupérer le ballon dans le camp adverse.

Une tactique qui a porté ses fruits. "Il y avait un plan en place : on devait presser et aller les chercher très haut. On a très bien suivi le plan et grâce à ça, on marque le premier but".

Pas de doute dans le vestiaire

Malgré les deux défaites (Lyon et le Dinamo), le gardien assure que les joueurs n'ont pas perdu confiance. Les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, mais le groupe était convaincu de pouvoir inverser la tendance. "En interne, il n'y avait pas de doutes. Les deux derniers résultats, ce n'est pas ce qu'on attend d'Anderlecht. Mais on n'a pas commencé à douter. Tout le monde s'est donné à fond, c'est une bonne victoire. On espère construire là-dessus".

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Les Bruxellois devront confirmer dimanche sur la pelouse de La Gantoise, avec l'objectif de retrouver de la régularité en championnat.