Erling Braut Haland élu Joueur de l'année en Autriche

Le jeune attaquant norvégien du RB Salzbourg n'arrête pas de faire parler la poudre cette saison avec 28 buts en seulement 22 matchs. Il a trouvé le chemin des filets à huit reprises en Ligue des champions, dont quatre fois face à Genk.

Erling Braut Håland a été élu Joueur de l’année 2019 en Autriche par les entraîneurs des douze clubs de la D1 autrichienne ayant participé à ce referendum organisé par l’agence de presse autrichienne APA. Le Norvégien, âgé de 19 ans et 4 mois, devient ainsi le plus jeune joueur à recevoir ce trophée et succède à Marko Arnautovic au palmarès.

Il devance les Autrichiens Marcel Sabitzer (RB Leipzig) et David Alaba (Bayern Munich). C’est la première fois depuis 2010 que le trophée est décerné à un joueur évoluant dans un club autrichien. Haland est aussi le premier joueur étranger sacré depuis 2009.