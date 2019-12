Maigre consolation pour un des blessés lyonnais

L'OL est en crise. Les résultats sportifs ne suivent pas, supporters, joueurs et dirigeants ne se soutiennent plus, et deux des joueurs majeurs de l'équipe viennent de se blesser lourdement.

L’un d’entre eux, Jeff Reine-Adélaïde, vient tout de même d’apprendre une bonne nouvelle. Sur le plan individuel, le jeune français vient d’être élu joueur du mois de novembre. Un mois qui avait plus souri aux Lyonnais que celui de décembre. Un 9 sur 12 en championnat durant le mois précédent et le milieu lyonnais a eu une grande responsabilité dans ces victoires. En quatre matchs, il a scoré deux buts importants qui ont donné la victoire aux siens. Il a également délivré deux belles passes décisives. Suffisant pour que Jeff Reine-Adélaïde soit nommé joueur du mois de novembre en Ligue 1. En revanche, sa blessure devrait l’écarter des pelouses pour les prochains mois.