Penaltys oubliés? Le Real remonté contre l'arbitrage du Clasico

Si le Clasico s'est terminé sans le moindre but, une première depuis 2002, le Real Madrid estime que la rencontre aurait pu prendre une autre tournure.

Et ce n'est pas le but annulé de Gareth Bale qui est visé par les Merengue, mais bien deux actions litigieuses dans le rectangle du Barça. Selon le club madrilène, Raphaël Varane aurait dû obtenir deux penaltys, mardi sour, au Camp Nou.

Un premier pour un tirage de maillot de Rakitic et le second pour un coup porté par Clement Lenglet. "Mais ni le VAR, ni l'arbitre ne sont intervenus", regrette le Real qui partagera la tête de la Liga avec le Barça au moins quelques jours de plus.