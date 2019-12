Everton - Arsenal : de nombreux changements pour la dernière des deux coachs

Pour sa dernière à la tête des Toffees, Duncan Ferguson a décidé de faire plusieurs changements par rapport au dernier match perdu par ses joueurs en Coupe de la Ligue contre Leicester. Ferguson change quatre titulaires : Sigurdsson, Djibril Sidibe, Lucas Digne et Fabian Delph remplacent Leighton Baines, Michael Keane, Bernard et Seamus Coleman. Après ce match, c'est Carlo Ancelotti qui reprendra l'équipe en main.

Dernier match pour Ljungberg également à Arsenal, avant que Mikel Arteta ne le remplace. Cinq changements sont réalisés par rapport au dernier match : Sokratis, Sead Kolasinac, Mesut Özil, Matteo Guendouzi et Nicolas Pepe sont remplacés par David Luiz, Reiss Nelson, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka et Bukayo Saka. Özil, lui, n'est même pas repris dans le noyau.

✅ Ancelotti

✅ Arteta



The new men are in attendance at Goodison Park. pic.twitter.com/jYeou8peCZ