Anderlecht en PO1 ? Marc Degryse y croit : "Les qualités sont là et surtout, le club est obligé d'y être"

Dixième au classement avec 26 points, les Mauves sont à 5 points de la sixième place et donc du top 6. Il reste dix journées aux Bruxellois pour faire partie des playoffs 1.

"Ils ont assez de qualités puis Anderlecht est simplement obligé de participer aux playoffs 1. Si ce n'est pas le cas, cela serait honteux et carrément une humiliation", a expliqué Marc Degryse à Het Laatste Nieuws.

Mercato d'hiver

Lors de la précédente journée, Anderlecht a sans doute disputé son meilleur match de la saison après sa victoire contre Genk (2-0). "Maintenant, ils doivent gagner vingt points au cours des dix derniers matchs. Les deux premières rencontres seront déterminantes beaucoup plus compliquées avec les chocs contre l'Antwerp ce jeudi et face au Club de Bruges après le Nouvel An."

Anderlecht ne devrait pas se montrer trop actif lors du mercato hivernal selon Degryse. "Ils peuvent essayer d'obtenir un nouvel attaquant avec plus de qualité dans la zone de finition. Je ne suis pas entièrement convaincu par Roofe. Compte tenu de leur noyau important, les Mauves ne devraient pas acheter beaucoup de joueurs. Enfin, on espère toujours que Kompany et Chadli resteront en forme jusqu'au bout de la saison", a conclu Degryse.