Une désillusion pour Mouscron, Malines grimpe dans le top 6

Un match à oublier pour les Hurlus. L'Excel Mouscron n'a jamais véritablement existé sur la pelouse du Canonnier, pour le dernier match de l'année. Victoire logique et méritée pour le Kavé, qui en profite pour reprendre place dans le top 6 (1-2).

Devant des tribunes visiteurs plutôt bien garnies et bruyantes, et sans Bernd Hollerbach, malade, les Hurlus ne devaient pas être très bien réveillés en ce lendemain de Noël. L’Excel Mouscon a en effet très mal débuté sa dernière rencontre de l’année. Moins de deux minutes après le coup de sifflet inaugural, Joachim Van Damme, oublié à l’entrée de la surface ouvrait la marque.

Un coup au moral que les Hurlus ont mis du temps à digérer. Il a fallu un bon quart d’heure pour voir les Mouscronnois approcher timidement du rectangle malinois et amener le danger devant le but de Yannick Thoelen. Sans pour autant se montrer suffisamment précis et incisifs. La première frappe cadrée des Hurlus est tombée à la 40e et n’a pas mis Yannick Thoelen en difficulté.

Togui tue le suspense

Et c’est finalement Malines qui a enfoncé le clou avant la pause. Oublié au second poteau, William Togui a tranquillement inscrit son septième but de la saison pour placer le Kavé sur du velours avant même la seconde période. Rentrés groggy aux vestiaires, les Hurlus n’ont jamais su mettre la défense malinoise en péril.

Fin des espoirs de playoffs 1 pour l'Excel?

Mouscron a dû attendre les arrêts de jeu pour réduire le score grâce à une superbe frappe enroulée de Nemanja Antonov. Mais le Kavé a parfaitement a su géré ses dernières minutes de l’année pour faire la bonne opération au classement.

En attendant le résultat de Zulte, qui reçoit Bruges à 18h, les Malinois s’installent dans le top 6. L’année se termine sur une mauvaise note, en revanche, pour l’Excel qui, avec sept points de retard sur son adversaire du jour peut probablement faire une croix définitive les playoffs 1.